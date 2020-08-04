投資人常犯的「6種錯誤」！用運氣賺的錢　會靠實力全部賠回去

▲多數人會選擇投資的方式，增加自己的被動收入。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有「收入」才能支撐生活的所有開銷，而收入可以簡單分為主動收入與被動收入，辛苦上班所賺的薪水屬於主動收入，然而後者則是不需要靠體力和時間來賺取的，多數人會選擇投資的方式，增加自己的被動收入，但有些小細節若沒注意到，很有可能因此賠上更多錢。

Facebook粉絲專業「MC.FinanShow 米雪」發文，分享「投資人不該有的6種錯誤心態！」在投資的路上，發現許多投資人都會有的錯誤心態，「希望大家能以此借鏡，改正思維，讓自己不再犯下相同錯誤，一起成為市場贏家。」

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▲不管是投資和交易，都是需要長期累積出大賺小賠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

1. 見好就收、有賺就跑，沒有賠到錢就好！

有些人發現自己買的股票有賺錢，就開心的賣掉，「有賺就跑就隱含著僥倖的心態」，若出場沒有依據，而是隨著心情感覺做交易，就代表著沒有「紀律」，運好的話，或許可以賺到幾次錢，但長期下來卻不一定是好的交易方式。

2. 沒有買賣沒有傷害，過幾天說不定它會漲回來

「這是一種逃避現實的心境，並且用自己的想像做交易」，也許這一次運氣好賭對了，從賠錢變賺錢，但並不是每一次都可以這麼好運，要知道獲利都是停損停出來的。股票老師EGO曾說過，「當你用運氣賺到錢，總有一天，你會靠實力全部賠會去。」

3. 我朋友說這檔不錯，我就跟他一起買了

朋友報名牌給你也是仰賴運氣的概念，但若是像一個無頭蒼蠅，看到哪裡有好康的就往那裏鑽，但卻不知道股票的行情是什麼，「不管是投資和交易，都是需要長期累積出大賺小賠，並非用短期內的損益來判斷策略的好壞，所以當你只會跟別人的單，但卻沒有自己的中心思想，那麼我相信你在投資路上不會太順利。」

4. 早知道不要賣，不然我現在獲利就翻倍了！

在買進股票的當下，我們不會知道我們會獲利還是賠錢，但是可以控制的是，「發生什麼樣的事情我們該直接停損、小賠出場。」若是腦中常常出現，「早知道xxxx，不然我就xxxx」的想法，就表示「你的投資或是交易沒有劇本」，總是在大賺或是大賠後才後悔當初。

▲跟著朋友報的名牌買，不如學著自己去了解。（圖／記者李毓康攝）

5. 可惜啊…買太少了，我當時應該要多買幾張的

看到大賺的結果，心中有了「應該多買幾張」的想法，但如果遇到賠錢，是不是也會想到，「好險我沒有買太多張」。不管是做交易還是投資，我們都必須在進場前就先思考以下三點，做好良好的資金規劃。

(1) 這筆交易我資金應該放多少？

(2) 這筆交易我應該要買幾張？不能超過幾張，否則會超出停損範圍？

(3) 這筆交易我最多只能賠多少或是沒有進場理由就該停損出場？

6. 聽說最近xx題材很夯，你覺得xxxx這檔好嗎？

常常會看到新聞媒體報出各種財經消息，但幾乎都是最後一手的消息，「若只參考新聞媒體才去買進股票，通常已經錯過最佳的進場時機」；除了新聞消息之外，也要從多個面向來搭配選股，這樣才能提高我們賺錢的機率，比方說基本面、技術面、籌碼面、消息面都符合我們的選股條件才會買進。

►本文獲得「MC.FinanShow 米雪」授權提供。