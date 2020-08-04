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多按一個數字　1萬元匯入「陌生帳號」！客服一句話讓她崩潰

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▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲匯款時要再三確認金額以及對方帳號，以免發生悲劇。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

轉帳時總會再三確認對方的帳戶是否正確，只要一個數字錯誤，錢就可能進到別人的戶頭，一名網友日前在ATM匯款，不小心多按一個號碼，一萬元就匯到陌生人的帳戶裡。尋求警方、銀行求助，但因為不是詐騙，只能靜靜等待消息。她無奈大喊，「怪自己太大意，這筆錢可以買很多尿布奶粉。」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前在轉帳時，不小心多按一個號碼，1萬元的錢就匯到陌生帳戶裡，當下急忙打電話報警，但因為不是詐騙，警方告知原PO只能自己聯絡銀行。銀行表示，「這筆交易是當事人主動匯的，要等對方收到款項，且確定對方不還這筆錢，才可以報警處理」。

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▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了可以利用ATM之外，也可以到櫃上直接請人員協助。（圖／記者周宸亘攝）

原PO本來打算隔天再打電話，向銀行確認有無收到消息通知，但客服卻表示，「你不用打喔 ，我們聯絡到的話會傳簡訊給你，而且需要給我們一些時間，沒那麼快喔，甚至有的人等到一個月呢」。她嘆氣，「怪自己太大意，太神經大條了，這筆錢我可以買很多尿布奶粉，且對於經濟不景氣的此刻，一萬元對我們來說是一筆很大筆的數目」，並詢問網友，「除了等待之外，還有什麼辦法呢？」

網友們在底下留言表示，「只能等銀行聯絡到帳戶持有人，然後確認對方有無收到此筆款項，最後再看對方要不要還了」、「真的只能等」、「只能看看收到那個人有沒有良心了」、「一個月都算快了，當初我匯錯，整整等了半年才拿回來」、「所以匯款我都會再三確認對方帳號跟金額」。

也有網友提到其他國家的匯款模式，「對岸的銀行匯款方式，必須要戶名+匯款帳號都正確才能匯款成功，且只要輸入銀行代碼+匯款賬號，就會顯示戶名」。原PO對此則回覆，「希望台灣的銀行可以跟進」。

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