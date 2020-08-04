「最親台」總統川普帶動友台法案過關！　美媒曝：台美正處於「小黃金時代」

▲台美關係正處於小黃金時代。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

近年台美關係大幅提升，光是美國總統川普上任以來，國會就已至少通過5個支持台灣的法案。專家指出，川普是1979年台美斷交以來最親台的總統，白宮不用再擔心激怒北京，北京也尚未做好對台灣發動軍事行動的準備，美台關係正處於「小黃金時代」。

《美國之音》報導指出，自2018年2月以來，美國通過至少5個支持台灣的法案，包含《台灣旅行法》、《台灣國際參與法》、《2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法》（簡稱台北法案）、《台灣防衛法》與《台灣主權象徵法案》；以上都再再顯示，美台關係在近年達到高峰，尤其在川普帶動的反中情緒下，親台議員正盡力讓友台法案過關，讓總統簽署成法。

▲川普是1979年台美斷交後最親台的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）



紐約政治諮詢公司帕克策略（Park Strategies）副總裁金恩（Sean King）表示，川普是1979年台美斷交後最親台的美國總統，「美台關係目前正處在一個小黃金時代，台灣的許多支持者都想最大限度地利用這一點。」

美國東西方中心研究機構資深研究員羅伊（Denny Roy）提到，國會議員正在彌補失去的時間，「（國會議員）他們感受到多男來（美國）做了太多的規定，限制美國與台灣關係的發展。」白宮不用再像過去一樣擔心觸怒北京，也意識到中方時常不守信用，且北京尚未做好對台灣發動軍事行動的準備。

府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻（Sun Yun）表示，「我認為目前有一種將立法著眼於台灣的趨勢，因為台灣是中國無法真正反擊的一個問題。」儘管新法案中幾乎沒有闡明華盛頓要採取的具體行動，「但所有最近的反應確實都是在保護台灣。」

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