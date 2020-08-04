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歐巴馬力挺「百位」民主黨候選人！　誓言奪下兩院：國家未來取決於2020大選

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▲▼美國前總統歐巴馬（Barack Obama）力挺前副總統拜登（Joe Biden），在大選中拉下川普。（圖／路透）

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）力挺前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）3日正式替民主黨候選人背書，包含總統參選人拜登，還有超過100名的民主黨議員參選人，希望民主黨能繼續在眾議院掌權，並取得更多參議院席位。歐巴馬也提到，「我們國家的未來取決於這次選舉，疫情能提醒我們什麼是真實的，什麼是重要的。」

歐巴馬3日發出聲明替民主黨籍的各級參選人背書，「我們國家的未來取決於這次選舉，這並不容易，但新冠肺炎疫情可以穿透這些噪音，提醒什麼是真實的，什麼是重要的」。歐巴馬強調，「選舉是重要的，我們需要所有不分黨派的美國人，比從前還要更加參與政治與公共生活。」

歐巴馬在選舉初期多半保持中立，直到4月正式發表影片，替過去曾任他副手的拜登（Joe Biden）背書。當時歐巴馬表示，在美國當前的黑暗時刻，拜登不但可以讓國家團結，還可以在漫長的復甦之路療癒人心。

拜登獲得歐巴馬公開力挺後，日前也釋出兩人對談的影片，歐巴馬以白宮經驗大讚拜登懂得危機處理、也有領導力，其中影片標題「一場社交距離的對話」也是諷刺川普防疫失敗。6月底時，歐巴馬更成為「吸鈔機」，協助拜登募款達1100萬美元（約新台幣3億2486萬元）。

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