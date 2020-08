歐巴馬力挺「百位」民主黨候選人！　誓言奪下兩院：國家未來取決於2020大選

▲美國前總統歐巴馬(Barack Obama)力挺前副總統拜登(Joe Biden)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)3日正式替民主黨候選人背書,包含總統參選人拜登,還有超過100名的民主黨議員參選人,希望民主黨能繼續在眾議院掌權,並取得更多參議院席位。歐巴馬也提到,「我們國家的未來取決於這次選舉,疫情能提醒我們什麼是真實的,什麼是重要的。」

歐巴馬3日發出聲明替民主黨籍的各級參選人背書,「我們國家的未來取決於這次選舉,這並不容易,但新冠肺炎疫情可以穿透這些噪音,提醒什麼是真實的,什麼是重要的」。歐巴馬強調,「選舉是重要的,我們需要所有不分黨派的美國人,比從前還要更加參與政治與公共生活。」

歐巴馬在選舉初期多半保持中立,直到4月正式發表影片,替過去曾任他副手的拜登(Joe Biden)背書。當時歐巴馬表示,在美國當前的黑暗時刻,拜登不但可以讓國家團結,還可以在漫長的復甦之路療癒人心。

拜登獲得歐巴馬公開力挺後,日前也釋出兩人對談的影片,歐巴馬以白宮經驗大讚拜登懂得危機處理、也有領導力,其中影片標題「一場社交距離的對話」也是諷刺川普防疫失敗。6月底時,歐巴馬更成為「吸鈔機」,協助拜登募款達1100萬美元(約新台幣3億2486萬元)。

I’m proud to endorse this diverse and hopeful collection of thoughtful, empathetic, and highly qualified Democrats. If you’re in one of their districts or states, make sure you vote for them this fall. And if you can, vote early—by mail or in person. https://t.co/PSm3Rf3wkF pic.twitter.com/7RXrJriBz8