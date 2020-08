迪士尼樂園「船突然下沉」！遊客怒po影片獲「門票+快速通關」　網友狂打臉

記者張方瑀/綜合外電報導

美國佛羅里達州迪士尼世界(Walt Disney World's)因疫情封閉4個月後,於7月中重新開放,吸引大量遊客入園。不過,園區內的遊樂設施不知是否太久沒啟動,就有一名遊客在玩著名「飛濺山」設施時,船開始進水甚至淹到腳踝,儘管工作人員請他們先待在船上,但遊客仍跳下船,並將影片po上推特表示,「我們一出來船就完全沉了。」

遊客英格索爾(Skyelar Ingrsoll)3日在推特貼出一段影片,當時她跟4位朋友坐在「飛濺山」(Splash Mountain)的船上,結果快接近終點時,船卻開始進水,甚至淹到了他們的腳踝,「我們離開了這艘船,因為我們被困在上面時船正在下沉,迪士尼員工告訴我們該待在船上,但是我們一走出來,船就沉了,真不錯。」

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out... nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX