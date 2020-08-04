新加坡防疫新規！居家檢疫須戴電子追蹤器　違者「罰21萬+關6個月」

▲新加坡將要求居家檢疫的入境人士配戴電子追蹤器。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

新加坡當局3日宣布，隨著國家逐漸解封，會有更多外國人士入境，因此決定讓不在指定地點進行居家檢疫的人，全部配戴電子追蹤器，以便掌握行蹤，若違反出入規定，最高可罰款1萬新幣（約台幣21.3萬元）、最高監禁6個月，若是外籍人士還可能被吊銷工作證。

《路透社》報導，新加坡政府宣布從11日開始，所有從「特定國家」入境的人士，包含本國籍與外國籍，將被允許在家中隔離，無須到集中檢疫地點。不過這些人士必須配戴政府發放的電子追蹤器，確保隔離期間都待在家中；若試圖離開或竄改追蹤器，這台機器都會向負責單位發出警報。

目前星國尚未公布這款追蹤器的外觀，但在聲明中指出，這款追蹤器不會儲存任何個人資料，也沒有語音跟影像錄製功能，且年齡12歲以下的學生將不用配戴。根據該國《傳染病法》規定，違反相關規定，最高可罰款1萬新幣（約台幣21.3萬元）或監禁6個月，也有可能兩者並行；若是外籍人士還可能被吊銷工作證。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，新加坡目前確診數為5萬3051例，死亡人數為27人；其中大部分的病例發生於移工宿舍的大規模群聚感染。

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