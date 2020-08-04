聯電早盤大漲逾8%　台股指數站上12600點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股周一表現亮眼，受蘋果、微軟股價激勵，那斯達克指數再創新高。台股今日開盤上漲64點，指數開在12577點；稍後行情再往上攻，指數來到12631點。

聯電ADR周一大漲逾14%。上週聯電法說交出獲利亮眼成績，高盛證券看好聯電28奈米動能，將聯電將評級調高「買進」，目標價上調至32元，激勵聯電昨日股價上漲6%。聯電（2303）今日開在25.2元；早盤股價最高來到25.8元，漲幅達8.4%。

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蘋概三王中，台積電（2330）開在421.5元，上漲1.32%；鴻海（2317）以77.7元開出，上漲0.78%；大立光（3008）開在3830元，上漲0.79%。

儘管美國新一輪刺激法案談判陷入僵局，但科技股財報亮眼、製造業數據優於預期等多項利多消息仍激勵華爾街買氣。

美股周一收盤四大指數表現，道瓊工業指數上漲236.08點或0.89%，報26664.40 點；標普500指數上漲23.49點或0.72%，報3294.61點；那斯達克指數上漲157.52點或1.47%，報10902.80點；費城半導體指數上漲40.86點或1.91%，報2177.27 點。