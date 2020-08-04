　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全村集資買彩券爽中300億！唯獨沒揪他成「最慘邊緣人」　含淚祝福鄰居

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

中樂透頭獎一夜暴富，是不少人的夢想，如此好運多年前降臨在西班牙一個只有240多位居民的小村落Sodeto，村內近70戶居民合資買張彩券，中了高達9.5億元美金（約新台幣300億元）的頭獎，就在全村歡慶之際，唯獨住在小鎮邊緣的米索塔基斯「沒被揪」，成為真正最慘邊緣人！

據紐約時報報導，Sodeto的村民過著淳樸生活，和紙醉金迷是兩條平行線，不過有天大家決定購買「大胖子」聖誕彩票(El Gordo)，村莊代表向居民們收集資金，每人至少出資4元英鎊(約新台幣186元)，結果真的中了頭獎，不少人一夜之間變成大富翁。

▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中樂透頭獎一夜暴富，是不少人的夢想。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

就在全村人一片歡歌笑語中，可憐的村民米索塔基斯因住在小鎮邊緣，代表忘記向他收錢，最後只能含淚祝福鄰居們。原來，米索塔基斯原是希臘電影製片，為了情人而搬到索德托居住，後來分手後仍住在這裡，雖然無緣分得彩金，但鄰居有錢之後，願意購買他先前出售、卻又賣不出去的土地，總算還有個「安慰獎」。

米索塔基斯也決定要記錄下這些「暴發戶」的生活，令他意外的是，這些居民並未豪擲揮霍，只改善村裡的灌溉系統，或是裝修房屋，沒有人的生活因此出現巨變。不少媒體也對這個小村落的生活感到好奇，也進行一些社會實驗，最後同樣發現，這裡很平凡、很普通，沒什麼可挖的看頭。

米索塔基斯表示，雖然他是全村唯一和財神無緣的人，但他並非全無所獲，他從鏡頭下發現另一種人性，他了解到，在天降財富面前，並不是所有人都會迷失，從某方面來說，他也有不一樣、關於人性面的獲得。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
「東區羅姐」出道40年…羅霈穎人脈超狂　劉德華相挺：照顧妳一
陸軍「少將指揮官」外遇部屬辣媽　2度私帶賞機！李蒨蓉讓他自爆
羅霈穎過不了「逢9大關」　死前8個月脫口「不然在家吃飽等死」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全村集資買彩券爽中300億！唯獨沒揪他成「最慘邊緣人」　含淚祝福鄰居

「喵星人走私毒品」當場被逮！　1天內成功逃出最高安全級別監獄

聯合國機密文件曝！　路透：北韓可能已成功將核裝置搭載進導彈彈頭

年底前生產有望！印度批准牛津大學疫苗　進行2與3期臨床試驗

歐盟敦促港府：重新考慮香港立法會選舉延期的決定

法國中止香港引渡條約　指《港區國安法》影響法人民和企業

MLB第2支球隊被疫情滲透！　聖路易紅雀「7球員6員工中鏢」賽程暫停

23歲短髮妹大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆地點曝光

川普2條件施壓TikTok！　9月中前售出北美業務：要給財政部「很大一筆分紅」

挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

全村集資買彩券爽中300億！唯獨沒揪他成「最慘邊緣人」　含淚祝福鄰居

「喵星人走私毒品」當場被逮！　1天內成功逃出最高安全級別監獄

聯合國機密文件曝！　路透：北韓可能已成功將核裝置搭載進導彈彈頭

年底前生產有望！印度批准牛津大學疫苗　進行2與3期臨床試驗

歐盟敦促港府：重新考慮香港立法會選舉延期的決定

法國中止香港引渡條約　指《港區國安法》影響法人民和企業

MLB第2支球隊被疫情滲透！　聖路易紅雀「7球員6員工中鏢」賽程暫停

23歲短髮妹大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆地點曝光

川普2條件施壓TikTok！　9月中前售出北美業務：要給財政部「很大一筆分紅」

挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

立委SOGO爭奪案收賄「羈押就停權」　江啟臣：該怎麼辦就怎麼辦

快訊／陳建仁弔唁李登輝：最近一次拜訪我們聊了兩小時

翻出羅霈穎送的衣服...隔天聽聞噩耗！　呂文婉慟：胸口被挖了大洞

「簡體字」包裝漏餡！MIT國家隊醫療口罩被仿冒　已在各通路上架

竹科助理工程師闖紅燈撞孕婦「先兆性流產」　自首零賠償判罰9萬

積欠2千萬！高雄工程包商高鐵站遭擄　深山膠帶綑綁凌虐…警埋伏攻堅逮人

高雄強擄「砍情敵女煞」主嫌到案！　當街爆打背後原因曝　

新台幣開盤升值0.1分後　強彈1.71角至29.36元

費城人過去一周無新增確診　重啟賽程前往紐約戰洋基

柯文哲視察西湖市場　推「線上點餐」美味不用等

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

自己印支票　他成功開走保時捷

即／法國宣布　停止香港引渡協議

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

挪威爆群聚感染！禁百人以上郵輪靠港

抖音TikTok總部遷倫敦　英相回應

慘死馬尼拉近郊！家政夫驚見女雇主手腳遭反綁

英國公司分析：新冠疫苗將被富國壟斷

川普2條件施壓TikTok！　限時售出還要「分紅」

更多熱門

相關新聞

不只實拿12.5億！北市威力彩頭獎得主包牌還中多獎項

不只實拿12.5億！北市威力彩頭獎得主包牌還中多獎項

威力彩上周開出史上最高頭獎31.2億元，由2注均分每人可抱走15.6億元，扣完2成所得稅後，2名得主各可實領12.5億元，台彩提醒，超過500萬元的獎項，領獎前須先透過高額兌獎專線預約兌獎時間，以保障中獎人的隱私。

樂透獨得4億元　幸運男：打給媽媽

樂透獨得4億元　幸運男：打給媽媽

爽中500動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項

爽中500動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

關鍵字：

中頭獎彩券一夜暴富邊緣人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

更多

最夯影音

更多
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面