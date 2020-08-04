「喵星人走私毒品」當場被逮！　1天內成功逃出最高安全級別監獄





▲斯里蘭卡貓咪走私販成功越獄。（圖／翻攝自推特「@dinidu」）

記者張靖榕／綜合外電報導

南亞國家斯里蘭卡一隻專門走私毒品和手機SIM卡的貓咪，日前被關在一間高度戒備的監獄中，卻在不到一天的時間內，就摸清楚獄中路線逃出生天，宛如「貓版越獄風雲」。

根據當地媒體報導，警方指出該隻虎斑貓1日企圖走私違禁品，到位於可倫坡（Colombo）最高安全級別的威力卡達（Welikada）監獄中，但被情報官員發現後便拘禁在其中一間牢房。他們發現喵星人的脖子上纏著一包塑膠袋，裡頭裝的是2公克的海洛因、2張SIM卡和1張記憶卡。

報導在周一（3日）刊登，虎斑貓在不到一天的時間裡，就於2日成功逃出牢房越獄，已經不見蹤影。

儘管威力卡達是戒備森嚴的監獄，但近年占地48英畝的監獄建築內關押超過1700名囚犯，早已超過可容納的實際人數，而全國正陷入嚴重的毒品氾濫問題。

威力卡達監獄在最近數周裡，已多次傳出民眾將成包的毒品、手機和充電器扔進牆內讓囚犯使用，不排除為事先串通的行為。不少反毒、厭惡毒梟的警察，也被發現私下販賣沒收和充當證物的毒品；警方甚至在7月底時抓住一隻老鷹，疑似是毒販訓練來協助運輸分配可倫坡地區的毒品。