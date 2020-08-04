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年底前生產有望！印度批准牛津大學疫苗　進行2與3期臨床試驗

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▲▼新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

▲新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里3日專電

印度藥品管制總局今天批准，印度血清研究所與英國牛津大學合作，在當地進行新冠肺炎疫苗第2、3期臨床實驗，希望優先取得疫苗。

英國牛津大學（Oxford University）與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發實驗疫苗，早期臨床試驗中，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒出現免疫反應，有望年底前生產推出。

印度藥品管制總局今天批准普恩（Pune）的印度血清研究所（Serum Institute of India），協助牛津大學與阿斯特捷利康，在印度進行第2、3期臨床實驗，這有助印度優先取得疫苗。

印度近來每天新增新冠肺炎病例超過5萬例，累計確診者至3日晚間已超過183萬，死亡人數達3萬8485人，是全球第3大重災區。

印度中央政府為拯救經濟，持續放鬆管制，人口流動因此增加，若要遏止疫情，需要有效疫苗。先進國家搶訂疫苗之際，印度透過直接參與臨床試驗，希望保障優先取得管道。

印度疫情攀升，但官方數據指死亡率持續下降，已降至2.11%。印度衛生與家庭福利部聲稱，這是縝密籌劃及有效實施檢測、追蹤和治療的成果。

印度政府在疫情爆發之初，曾拒絕世界衛生組織（WHO）的建議展開大規模檢測，加上醫療投資不足，病例暴增時，出現醫療資源嚴重不足問題，許多醫療人員抱怨缺乏口罩等防護設備。

專家指出，由於印度檢測率仍低，許多死者可能死於新冠肺炎卻未被統計，加上確診病例攀升，仍必須透過人流控管和擴大檢測來遏制疫情。

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