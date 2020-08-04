英國歡迎TikTok總部遷至倫敦：這是一項商業決定

▲國際關注TikTok退出北美經營後的動向。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國公司字節跳動（ByteDance）旗下TikTok，打算將總部遷往倫敦；英國強生政府冒著可能激怒美國川普政府的風險，對此決定表示歡迎，稱這是項商業機會並能帶來工作機會，而且對國安造成的風險危害不如中國電信設備商華為。

綜合外電報導，字節跳動和美國微軟繼續洽談TikTok北美事務的退出事宜，同時傳出選定在退出美國經營後，總部轉向英國倫敦設立，並再次保證不會將用戶個資傳輸給中國共產黨，「字節跳動致力於成為一家全球化企業，衡量當前的情況，ByteDance為了給予全球用戶更好的服務，已經評估將TikTok總部設於美國之外。」

《太陽報》（The Sun）報導，英國方面已經同意字節跳動到倫敦設立總部，認為有助於大舉增加工作機會，而該公司在英國和愛爾蘭已聘雇800到1000名員工。相較於強生政府將華為屏除於5G建設之外，政府官員最終達成結論 ─ 字節跳動所造成的國安風險，不如華為那麼高。

英美聯盟的政治決定向來互相牽動，對設立總部一事表達歡迎，等於冒著遭致川普憤怒的危險；唐寧街發言人平緩表示，「這是一個商業決定，而且我還不知道是否已經確定了。」

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