新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／路透）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

世界衛生組織今天表示，在中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源的先遣專家任務已完成，接著將由多國專家學者在武漢展開流行病學研究，以確認初期案例的傳播來源。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在線上記者會表示，關於研究引起2019冠狀病毒疾病的病毒起源，世衛先前派往中國的先遣專家已結束任務，為進一步查明病毒來源奠下基礎。

譚德塞說，世衛和中國專家共同為接下來的國際調查團隊提出研究計畫的範圍，接下來將有多國科學家和研究人員參與。他說，武漢市將展開流行病學研究，以確定早期案例的傳播感染來源。

媒體詢問世衛中國調查先遣小組的計畫細節，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）回答，專家們提供了初步數據，但尚未詳細溝通，因此關於武漢海鮮市場是不是起源的資訊還不完整，需要深入溯源新型冠狀病毒是何時何地從動物傳播至人類。

截至歐洲中部時間今天正午12時止，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計2019冠狀病毒疾病全球確診病例突破1800萬例，譚德塞在記者會上說，在過去一週內，看到有些原已度過最糟糕時期的國家現在疫情再起。

他說，當前有許多疫苗進入臨床試驗，大家都希望能出現多種有效疫苗，但目前還沒有萬靈丹，也許永遠不會有。

譚德塞也說，COVID-19是近百年來最大規模的疫情，全球不管是富國還是窮國都受到影響，過去的6個月看到不僅對生命也對社會政治經濟產生深遠影響。有人問未來一年會如何演變，他說答案是還在掌控中，只要各國各社區拿出行動，就有可能阻止疫情傳播。

世界衛生組織8月1日宣布將疫情維持為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），確認疫情存在傳播風險，需要國際社會一致應對，世衛緊急委員會每3個月開會檢討取消或維持這項宣告。

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