　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

世界衛生組織今天表示，在中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源的先遣專家任務已完成，接著將由多國專家學者在武漢展開流行病學研究，以確認初期案例的傳播來源。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在線上記者會表示，關於研究引起2019冠狀病毒疾病的病毒起源，世衛先前派往中國的先遣專家已結束任務，為進一步查明病毒來源奠下基礎。

譚德塞說，世衛和中國專家共同為接下來的國際調查團隊提出研究計畫的範圍，接下來將有多國科學家和研究人員參與。他說，武漢市將展開流行病學研究，以確定早期案例的傳播感染來源。

媒體詢問世衛中國調查先遣小組的計畫細節，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）回答，專家們提供了初步數據，但尚未詳細溝通，因此關於武漢海鮮市場是不是起源的資訊還不完整，需要深入溯源新型冠狀病毒是何時何地從動物傳播至人類。

截至歐洲中部時間今天正午12時止，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計2019冠狀病毒疾病全球確診病例突破1800萬例，譚德塞在記者會上說，在過去一週內，看到有些原已度過最糟糕時期的國家現在疫情再起。

他說，當前有許多疫苗進入臨床試驗，大家都希望能出現多種有效疫苗，但目前還沒有萬靈丹，也許永遠不會有。

譚德塞也說，COVID-19是近百年來最大規模的疫情，全球不管是富國還是窮國都受到影響，過去的6個月看到不僅對生命也對社會政治經濟產生深遠影響。有人問未來一年會如何演變，他說答案是還在掌控中，只要各國各社區拿出行動，就有可能阻止疫情傳播。

世界衛生組織8月1日宣布將疫情維持為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），確認疫情存在傳播風險，需要國際社會一致應對，世衛緊急委員會每3個月開會檢討取消或維持這項宣告。

►晚安面膜990元→549元！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
羅霈穎失聯！朋友追到工作室竟陳屍屋內　警：出現屍斑了
59歲羅霈穎驚傳身亡！　陳屍八德路工作室
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／法國外交部也宣布：停止批准與香港引渡協議！

新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

用家裡電腦印支票…數字爽填　他真的把400萬保時捷開回家

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

封殺抖音下場？川普造勢冷清　被報復性「取票不出席」

快訊／宣布互設代表處後　傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

馬斯克稱「金字塔是外星人建的」　慘遭埃及學者洗臉

南韓4成外配慘遭家暴！　越南新娘被夫「狠刺數十刀後棄屍」

東京新增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

外籍女搭捷運...車廂內不戴口罩　好心乘客相勸她反飆罵：別碰我

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

快訊／法國外交部也宣布：停止批准與香港引渡協議！

新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

用家裡電腦印支票…數字爽填　他真的把400萬保時捷開回家

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

封殺抖音下場？川普造勢冷清　被報復性「取票不出席」

快訊／宣布互設代表處後　傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

馬斯克稱「金字塔是外星人建的」　慘遭埃及學者洗臉

南韓4成外配慘遭家暴！　越南新娘被夫「狠刺數十刀後棄屍」

東京新增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

中職／爸爸節快到　富邦號召悍爸爸親子KGB

兩項國家級健康食品認證　DV健康窈窕新品全新上市！

中職／中信兄弟佈局科技棒球　AI電子好球帶準度相當高

女大生消失可可西里！搜救員4天尋回遺體　揭「無人禁區」內幕

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室竟陳屍屋內　警：出現屍斑了

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！　陳屍八德路工作室

中職／進職棒之前要做的事　余謙去駕訓班考駕照

立委收賄風暴！涉貪8人「候審室睡第3晚」　法院4日宣布裁定結果

解放軍證實演練奪取東沙島？　大陸官媒訪問消息源「內容曝光」

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

即／法國宣布　停止香港引渡協議

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

自己印支票　他成功開走保時捷

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

即／傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

富三代酒駕撞死警察　證人8年後離奇車禍亡

大五男誆要交「木乃伊論文」　他慘遭綑綁成柱狀體後性侵

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

封殺抖音下場　川普造勢冷清「取票不出席」

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

南韓近4成外籍新娘曾受家暴

更多熱門

相關新聞

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

新冠肺炎仍在世界各地擴散，日本有一間專門照顧感染者寵物的公司，近期在2隻狗狗身上驗出新冠病毒陽性，不過2隻狗狗的健康狀況均沒有異常。本次也是日本首次在寵物身上驗出新冠病毒陽性的案例。

東京增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

東京增258例　小池呼籲居酒屋、KTV 22點前關門

高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！

高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！

比利時工程師接觸者「增至437人」

比利時工程師接觸者「增至437人」

張上淳：比利時男「本土機率高」

張上淳：比利時男「本土機率高」

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

無照少年猛撞！21歲警腦死確定…家屬哭簽器捐書

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

周湯豪曝光3喜訊！　出道10年宣布轉型

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

李恆隆：付立委2870萬　徐永明拒絕「暫不需要」

癌症早期警訊Top10！專家曝「6大族群」很危險

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時
壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面