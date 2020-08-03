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用家裡電腦印支票…數字爽填　他真的把400萬保時捷開回家

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▲▼佛州男子用自己印的支票，成功將保時捷跑車開回家。（圖／翻攝自Walton County Sheriff）

▲佛州男子用自己印的支票，成功將保時捷跑車開回家。（圖／翻攝自Walton County Sheriff）

記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州男子凱利（Casey William Kelley）近日看上一部價值13多萬美元的保時捷 911 Turbo跑車，竟大方拿著在家裡用印表機印出來的偽造支票到展間，填上金額後直接開走一輛。

綜合外媒報導，現年42歲的男子凱利7月27日走入德斯坦市（Destin）一間保時捷經銷商，表明想購買一輛911 Turbo跑車，接著拿出自己印製的支票，填上13萬9203.05美元（約新台幣409萬）數字，然後順利將車子開走。

隔天，凱利又到米拉馬爾海灘（Miramar Beach）的一間珠寶鐘錶店，用假支票購買3支總價值6萬1521美元（約新台幣180萬）的勞力士手錶。不過，店家表明支票必須先到銀行兌現，之後才能將手錶交給他，因此凱利並未拿到手表便離開商店。該張支票事後也被證實為偽造。

保時捷經銷商直到30日才發現受騙上當，立刻報警。警方當天傍晚將凱利逮捕，他像警方坦承，支票都是用家裡的印表機列印出來的。警方筆錄提到，「凱利認為這件事沒什麼大不了的，既然印出來的支票上有他的銀行帳號，應該就沒問題。」

凱利目前被關押在佛州沃爾頓郡監獄（Walton County Jail），被控罪名包括針對汽車的加重竊盜、詐欺等，全案預計於9月分召開聽證會。

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