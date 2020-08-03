21歲警遭「無照少年」猛撞！腦死確定…家屬哭簽「器捐同意書」可救10家庭

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市樹林分局21歲員警楊庭豪2日凌晨0時支援三多地區打架糾紛，途中遭17歲張姓無照騎士從側邊高速撞擊，昏迷指數3，到院前沒有呼吸心跳。送醫急救1天，家屬也簽下器捐同意書，希望兒子可以幫助更多人，達成他生前的遺願。

亞東醫院表示，楊庭豪到院急救後恢復生命跡象，並於3日上午6時進入住進加護病房，昏迷指數只有3。但是經過24小時急救，楊庭豪3日晚間二次判定腦死，家屬忍痛同意捐贈器官，完成楊員的助人心願，遺愛人間。

據悉，楊庭豪的雙親得知消息，在醫院痛哭失聲，大喊著「他才21歲、21歲耶！還這麼年輕」。楊父也拿著廟裡求來的護身符不斷祈求，希望能有奇蹟出現。

楊庭豪是警專36期畢業，為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為一名警察，幫助別人是他的志願。為此，他堅持理想考取警專，不畏艱難與危險的從基層做起、幫助民眾，剛分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務10個月，十分受到警局長官與同事的愛戴。

▲楊員具有正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）



楊員從2日凌晨起就送入亞東醫院急診收治，在急診同仁的努力下將楊員從死神跟前搶回來，並送至加護病房觀察。但因無腦幹功能反應，今在家屬的萬般不捨之下，決定替楊員簽署器官捐贈同意書。

家屬表示，雖然庭豪受傷了，但身體還是很強壯，如果捐贈器官可以幫助更多人的話，相信這是也從事警職的庭豪最重要的心願。

亞東醫院指出，楊庭豪警員3日晚上完成第二次腦死判定，並於明下午進入手術室，完成器官摘除的最後任務，將捐贈內臟器官及角膜等，預估有10個家庭因楊員的奉獻而受惠。

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