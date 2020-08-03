永豐銀胡志明市分行3年人力增3成　聚焦企金與金流服務

▲永豐銀越南胡志明市分行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀海外業務處處長王啟志表示，永豐銀旗下的胡志明市分行7月已經遷往市區金融中心，且預計三年擴編三成以上的人力，未來胡志明市分行將鎖定企業金融與金流服務作為兩大發展業務，打造雙成長動能。

永豐銀表示，根據世界銀行全球經濟展望報告顯示，今年東南亞九國的國內生產毛額（GDP）以越南成長2.8%最為亮眼，其他國家多為負成長或者零成長。

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永豐銀表示，近年深耕越南成果顯著，除持續強化企金業務外，將推展越南當地企業與員工的現金管理金流服務，打造業務成長雙引擎。同時，7月時永豐銀將越南胡志明市分行從原據點孫德盛大道西貢河邊辦公大樓，遷移至Le Duan大道Friendship Tower 辦公大樓，該址更貼近在地金融核心區域，也提供企業客戶更便捷的全方位服務。

永豐銀去（2019）年海外分行業績亮眼，稅前盈餘23.86億元、攀上近年新高，胡志明市分行已陸續主辦前3大在地券商，總金額逾1.4億美元聯貸案，並舉辦紡織業者座談會與台商分享在地營運資金鏈與稅務規劃，協助企業加速佈局。另今年亦與越南當地最大消費金融公司以及最大租賃公司展開業務合作，永豐銀行指出，未來將持續透過胡志明市分行與台灣、海外分支機構合作，搶攻在地與鄰近國家商機，滿足海外台商與在地企業全方位金融所需。

▼永豐銀越南志明市分行遷移至Friendship Tower辦公大樓。（圖／永豐銀提供）