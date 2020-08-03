華碩電競及消費性筆電　勇奪EEMEA上半年市佔第一

▲華碩電競及消費性筆電再傳捷報。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（3）日宣布，旗下電競及消費性筆電，根據知名市調公司最新統計資料顯示，今年上半年稱霸東歐、中東及非洲(EEMEA, Eastern Europe，Middle East and Africa)市場，並在在東歐高階電競筆電市場，以40%的超高市佔，躍居銷售排行榜之冠。

華碩表示，今年1~4月在俄羅斯市場蟬聯電競筆電市佔第一，並在當地知名科技媒體「3Dnews」舉辦的讀者投票中，獲得「Top Gaming Brand」殊榮，更在「ROG Community Cup」線上電競錦標賽，光是第一季《絕對武力：全球攻勢(CS:GO)》賽事，吸引超過200組團隊、千位玩家報名參與。

請繼續往下閱讀...

華碩指出，除了俄羅斯，今年5月華碩電競筆電在匈牙利、阿拉伯聯合大公國及歐洲整體電競市場表現同樣亮眼、遙遙領先，一舉稱霸其他競爭對手。

消費性筆電方面，華碩表示，今年上半年在俄羅斯、波蘭兩國，分別以27%、23%市佔率摘下桂冠，年成長達50%及10%；東歐整體則是以22.7%的市佔寫下新高紀錄，總體出貨更相較去年同期大幅跳增超過兩倍，並在ASUS ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook Duo等系列新品助攻下，維持穩健動能。

華碩系統業務群東歐暨中東非洲業務總部總經理葉如安表示，受新冠肺炎疫情影響，今年對企業而言無疑是充滿挑戰的一年，但這卻也提供華碩一個能夠重新去認識、體悟生命與生活，檢視遠距型態工作效率、業務困境瓶頸，以及學習如何善用團結、整合力量突破和成長的嶄新契機。

葉如安分享，過去幾個月，筆記型電腦需求隨著宅經濟發酵、明顯升溫，並成為全球潮流趨勢，在東歐、中東、東非等區域也是如此，華碩旗下筆電能締造多項佳績和紀錄，尤其是EEMEA最大市場—波蘭、俄羅斯，雙雙於消費性筆電銷售市佔拔得頭籌，正是華碩工作團隊所共同努力的成果。