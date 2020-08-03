南韓4成外配慘遭家暴！　越南新娘被夫「狠刺數十刀後棄屍」

▲南韓近四成外籍新娘受家暴。（圖／路透）



實習記者／綜合報導

南韓國家人權委員會在2017年的一次民意調查中顯示，跨國婚姻中女方受家暴發生的比例竟驚人的高。這項數據顯示出了一個嚴峻的現象，超過42%的外國女性在婚姻中受歧視與暴力所苦，包含語言、身體、財務和性等各種方面。專家指出，南韓父權社會的歧視性制度和氛圍下，引導出的性別歧視和種族歧視正是這種不公發生的主因。

2019年南韓一段韓越婚姻中的殺妻案曾轟動社會。據《CNN》報導，申姓男子與小貞（化名）透過婚姻仲介認識，2018年在越南認識第二天就在當地結婚。這項介紹服務不僅在韓國受到政府鼓勵，甚至受到地方當局的補貼。

打從一開始，小貞就和申姓丈夫有語言上的溝通困難。申男在婚後就回到了南韓，分居數月，僅透過訊息app聯絡。因為小貞常要求額外的錢財支援，兩人之間多有爭吵。小貞在2019年8月搬到京畿道的揚州市與他同居，但彼此因生活習慣、經濟問題、語言障礙多有不合，歷經數月的爭執後，小貞在一次的吵架中用刀劃傷了申男的大腿，引發他的怒火，讓事情最後走到了最糟糕的地步。

申男將被他刺了數十刀的妻子屍體包在塑膠袋中，隨同她的個人物品，埋在距揚州200公里外的柿子園，並在今年四月因為謀殺罪被判處15年有期徒刑。至於小貞，來到心心念念的南韓2年後，她的屍身終於回歸故里。

南韓的鄉村地區，數十年以來都有嚴重性別比例不均的問題，年輕女性為了工作與婚姻前往大城市，男人們為了符合社會期待，則留在家中照看父母和土地。

1980年代時，地方政府為解決當地人口老年化，開始鼓勵男子向外國通婚，並給予相關補助，其中最大宗通婚人口就來自越南。光是2018年中，就有1萬6千多樁跨國婚姻。

南韓制度上的問題，使外籍新娘和丈夫的地位並不平衡。據南韓的移民法，外籍新娘需要丈夫每5年擔保，以續留簽證。律師李振惠（Lee Jin-hye，音譯）提到，「有些丈夫威脅說妻子如果要分居，會撤回對她的擔保。」，持有配偶簽證的婦女可以合法在韓國工作，並最終成為永久居民。

在《全球性別差距》報告中，南韓排名最低，婦女享有極不平等的政治和就業機會。

包括LGBT在內的一些社會少數南韓公民在面對歧視時，並沒有任何法律上的保護。所幸國會議員張惠容（Jang Hye-yong，音譯）在今年提出《反歧視法案》，為這一切帶來一點轉機。

李振惠表示，「如果這些（對待方式）可以被定義為歧視且被矯正，我認為許多移民婦女會在我們社會中活得更安全、更有尊嚴。」然而她並不相信一個法案就會立即導正一切，法案只會帶給社會一個動力，去改正工作中、學校和家庭消除歧視的意識，「我相信這（法案）會壓抑社會中的歧視言論，並鼓勵人們去糾正歧視行為。至少人們會意識到什麼樣的言語或行為是帶歧視性和值得受懲罰的。」