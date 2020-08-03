台南左鎮噶瑪噶居寺法會謝親恩　普渡物資轉贈社會局實物銀行

▲台南左鎮噶瑪噶居寺將辦法會謝親恩，而普渡物資將轉贈社會局實物銀行助弱勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆7月將屆，台南左鎮噶瑪噶居寺自8月21日起將舉辦「三壇報恩超薦法會」，23日舉辦中元普渡，號召各界參贊認捐，法會後將市價約170萬元以上的供品物資，全數捐贈給台南市社會局實物銀行公益平台，供弱勢家庭平日生活必需品，普施法雨超渡遊魂，也輔貧濟弱，讓貧苦人家獲得物資，冥陽兩利，功德加倍。

今年左鎮噶瑪噶居寺普渡擴大舉辦，供桌數量多達170桌，並由蔣揚慈善基金會協同，事前先與社會局瞭解實物銀行內弱勢家庭所最需之生活物品項目列入參贊供品，以罐頭、食品、麵、乾糧及白米為主，其中光3公斤白米就有1500包。8月23日下午法會後，立即捐送社會局各區實物銀行代表載回，統整後發放給有需要的弱勢民眾。

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洛本天津仁波切表示，農曆7月是佛教的教孝月，佛教以佛理度眾，民間信仰與道教則以祈福祭祀安撫人心，特將普渡納入超薦法會，往年普渡供品透過在地公所捐贈給山區弱勢家庭，今年則是首度捐贈給市府社會局實物銀行平台，轉送給有需要的清寒人家，將菩薩道落實於生活中，以利益眾生為念，將眾人的慈悲善念化為愛心幫助弱勢，既可安頓人心，讓社會弱勢家庭分享佛祖的庇佑與加持，也希望拋磚引玉，將殺生祭祀改為食材祭典，鼓勵少殺生多關懷，端正社會普渡風氣。

仁波切表示，為實踐社會公益，惜福愛物，讓民眾的捐贈物資獲得更有效的利用，響應市長黃偉哲在臺南設立3處食物銀行，透過公益平台理念將社會善心傳達到各弱勢家庭與族群；左鎮噶居寺是臺南首家將普渡物資捐贈給實物銀行的寺廟，對實物銀行照顧弱勢幫助甚大，預期將有帶動作用，透過拋磚引玉效果，號召其他寺廟共有加入捐贈行列，期望擴大助弱範圍，也達到功德加倍、冥陽兩利目標。

・被稱為「地表最強磨皮神器」