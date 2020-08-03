公股銀高層人事大地震！兆豐金董事長張兆順　傳將接掌證交所董事長

▲兆豐金董事長張兆順（圖／記者吳靜君攝）

財經中心／綜合報導

第一金董事長廖燦昌因捲入遠航案遭檢方起訴，隨即請辭獲准，消息人士指出，府院高層正在思考一波公股銀行高層異動，其中，兆豐金董事長張兆順因建置兆豐銀行的洗錢防制體制有功，傳將接掌證交所董事長。

遠航案除了廖燦昌外，合庫前總經理、土銀現任董事長黃伯川以及合庫現任總經理陳世卿，都遭到波及；加上明年兆豐金、台企銀將全面改選，府院高層因此一併思考公股銀行人事調整。

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據了解，兆豐金董事長張兆順，曾經是「執業會計師」，也曾經是第一金的董事長，在金融業的經歷相當豐富，而他之前還是執業會計師；張兆順也曾經公開透露，他的年薪只有700多萬元，相較於他擔任會計師的薪酬「相差甚遠」。

兆豐銀紐約分行2016年8月因為洗錢防制機制建置不健全，遭美國重罰1.8億美元（約新台幣57到58億元），當年，兆豐銀陷入一片慌亂，甚至還有可能再被繼續重罰，當時的行政院長林全指派曾任「第一家庭會計師」、也是前第一金控董事長張兆順接掌兆豐救火，財政部火速拍板發布人事令。

經過這些年的努力，在張兆順與美方溝通、砸下人力、物力與資源，逐步符合美方要求，今年有兆豐還有機會可以省下12億元的成本，這回，又傳出他將轉任證交所董事長。

根據兆豐金現有的資料顯示，張兆順除兆豐金董事長、銀行董事長之外，也是聯合信用卡中心、台北101、台灣金聯董事以及台杉水牛的監察人。