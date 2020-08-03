扣稅後不只實拿12.5億！　北市威力彩頭獎得主包牌狂掃多獎項

▲威力彩上周送出史上最高頭獎31.2億元，獎落台北市、南投縣。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩上周開出史上最高頭獎31.2億元，由2注均分每人可抱走15.6億元，扣完2成所得稅後，2名得主各可實領12.5億元，台彩提醒，超過500萬元的獎項，領獎前須先透過高額兌獎專線預約兌獎時間，以保障中獎人的隱私。

政府舉辦的獎券包含公益彩券、運動彩券，若中獎獎金超過免稅門檻，必須依規定按20%扣繳稅款，去年12月1日起免稅門檻從2,000元提高至5,000元。換句話說，獎金金額在5,000元以下可免繳稅金，而，獎金金額在5,000元以上採「分離課稅」，不列入個人綜合所得稅。

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至於超過獎金課稅門檻的中獎彩券印花稅課徵方式，台灣彩券公司指出，中獎獎金逾5,000元，以現金或轉帳方式支付獎金者，須代扣千分之4的印花稅，若以支票支付或自行貼用印花者則免代扣印花稅，也就是說「獎金若是直接匯到帳戶的話，則不用扣印花稅。

以威力彩7月27日晚間開出史上最高頭獎31.2億元為例，獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮「大運發商行」，每人可分15.6億元，為史上單注第8高紀錄，扣完2成所得稅後，2名得主各可實領12.5億元。

不過，北市頭獎得主是花5,600元包牌，也就是第一區包7碼、第二區包8碼，共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，除了可抱走頭獎15.6億元外，同時也對中其他獎項，累計獎金達15.9億元，若扣完2成所得稅後，可實領12.7億元。

台灣彩券公司表示，超過500萬元的獎項，領獎前須先透過高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎時間，以保障中獎人的隱私，專線服務時間為周一至周五早上9點至下午5點。