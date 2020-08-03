分析師預告台積電396.5元將止跌　從「一五法則」看出台股進場買點！

▲台股今日終場下跌151點，回測12500點關卡。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者王曉敏／綜合報導

台股今（3）日回測12500點關卡，加權指數跌破10日線，摩爾投顧投資長郭哲榮提醒，台股8月「風雨欲來」，股市將在高檔震盪，但投資人只要掌握好「一五法則」即可在風雨中繼續走下去。

台股加權指數今日終場收跌151點或1.20%，至12513點。郭哲榮今日在《榮耀華爾街》節目中指出，自3月以來，台股大盤指數幾乎是無休止的上漲，因此現在休息很正常。在震盪盤勢中，大部分的飆股回檔到15%至17%時，就是買點，建議投資人可善用口訣「利多不漲、拉回就買、一五法則」來佈局。

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以大盤舉例，目前台股加權指數主要是隨著台積電的走勢，而台積電的高點在466.5元，郭哲榮表示，若下跌15%至396.5元，則可能會出現止跌向上的跡象。而目前台積電股價對應大盤指數，約1元影響大盤8點，若台積電從目前股價跌至396元，則將影響大盤跌約160點，換句話說，「台股再跌160點，就可能見低點。」

不過郭哲榮也提醒，一五法則也有上下2個百分點左右的空間，也就是跌17%或18%左右。

若以個股舉例，在立訊宣布買下緯創中國昆山工廠後，宣德（5457）利多股價卻拉回，波段跌幅大約14%後，今日一度攻上漲停；鎧勝（5264）也是，自近期的高點回檔約15%後，近幾個交易日都上漲。

郭哲榮表示，8月股市將在高檔震盪整理，中小型個股應進行來回區間的操作，股價回檔15%即是買點。