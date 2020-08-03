封殺抖音下場？川普造勢冷清　被報復性「取票不出席」

▲川普在美東時間6月20日在奧克拉荷馬州土爾沙市首場重啟造勢活動，會場二樓出現大量空位，據傳原因之一是TikTok許多用戶分享「取票不出席」以抗議川普的策略。（圖／翻攝自Facebbok／RFI華語-法國國際廣播電台）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普近期多次公開批評抖音（TikTok），認為TikTok會把美國的用戶資料傳到中國，甚至在7月底放話將禁止這款App。但在美國TikTok許多用戶是政治立場偏左的年輕人，他們曾針對川普於美東時間6月20日在奧克拉荷馬州土爾沙市首場重啟造勢活動，在TikTok上分享「取票不出席」以抗議川普的策略。

據《BBC》報導，川普不喜歡「海外版抖音」TikTok，表面理由是TikTok會把美國用戶資料的安全問題，但實際上，川普為求連任而必須擺出對中國強硬的姿態，對TikTok下手，是川普競選策略的一環。沒想到卻讓喜愛TikTok的使用者「報復性不出席」，使川普首場造勢活動人數不如預期，能容納逾1萬9000人的場地，出席者不到6200人。

《BBC》指出，如果說川普對TikTok的強硬態度沒受到這些因素影響，恐怕很難讓人相信。

▲川普在7月底放話封殺TikTok。（圖／路透）

此外，TikTok用戶常上傳影片諷刺川普。例如在一段短片中，一名年輕女子把臉塗成橘色並堆疊磚頭，顯然在挖苦川普在美國與墨西哥邊境築牆的爭議政策。短片獲得卅萬個讚。

川普打算禁用TikTok，引起科技業部分人士反彈，認為川普並不是為了維護國家安全而準備禁用。臉書前安全長史塔莫斯發推文說，「TikTok在美營運權都賣給美國公司，足以把任何資料保護方面的疑慮降到最低。」

非營利組織「美國公民自由聯盟」強烈抗議川普打算禁用TikTok。該聯盟監控與網路安全顧問珍妮佛．葛瑞尼克說，「把一個數百萬美國人用來溝通的軟體禁掉，是扼殺表達自由，而且在技術上也不可行。」

葛瑞尼克說，「如果網路平台可能把敏感私人資料傳給濫權的政府，包括我們自己的政府，我們當然該關切，但禁用網路平台會戕害言論自由，而且對解決政府非必要監控的大問題並無幫助。」