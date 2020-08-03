快訊／北愛爾蘭「諾貝爾和平獎」得主病逝！受失智症所苦　享壽83歲

▲北愛爾蘭政治家約翰休姆（John Hume）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

外媒報導指出，曾獲得1998年「諾貝爾和平獎」的北愛爾蘭政治家約翰休姆（John Hume）在3日病逝，享壽83歲。休姆的家人在聲明中指出，休姆的一生都在為民權運動奮鬥，而晚年卻苦於失智症，「我們非常悲痛地宣布，約翰在3日凌晨平靜地去世了。」

綜合《路透》等多家外媒報導，約翰休姆3日病逝，享壽83歲。他是北愛爾蘭社會民主及勞工黨的創黨成員，並在1998年因為「替結束北愛爾蘭造成3500人喪生的宗教和社會衝突做出了貢獻」，和特林布爾（David Trimble）共同獲頒諾貝爾和平獎。

休姆的家人在聲明中指出，他們會依照目前政府的防疫規定安排追思會，「最重要的是，我們知道約翰會優先考慮公眾健康，以及我們社區的安全和健康。」