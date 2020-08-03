地表最古老沉船　希臘無人島開放2600年前水下遺址

▲位於希臘的佩里斯特拉（Peristera）沉船將首度對外開放參觀，成為希臘首座水中博物館 。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

希臘阿洛尼索斯島附近的無人島「佩里斯特拉」（Peristera）第一座水下博物館於上週六（1日）開幕，該博物館位於海岸附近一艘古老沉船的遺址中，深度約30公尺。3日正式對外開放後，遊客就能夠自由深潛，近距離觀賞這艘沉沒於公元前5世紀的古船殘骸。

博物館由管轄該島的色薩利州長阿加拉斯托斯（Agorastos）與流行歌手薩基斯.魯瓦斯（Sakis Rouvas）共同潛入水中剪綵開幕，成為希臘首座水下博物館。州長表示，佩里斯特拉沉船與帕德嫩神廟同等重要，因為它是地球上可讓人潛入的最古老沉船。

根據《歐洲新聞網》報導，這艘古老沉船上發現載有約3,000至4,000瓶油罐，推測這些油罐被用於運輸葡萄酒，且按運載的數量評估，該沉船為一艘大船，應該是在穿越希臘北部哈爾基迪基島和斯科派洛斯島時，由於惡劣天氣沉沒，覆沒年代約在西元前425年左右。

▲船上載有約3,000至4,000瓶油罐，推測為當時運輸葡萄酒所用 。（圖／路透）



一直以來，像這類的海底遺址都有嚴格的法律禁止民眾靠近，只有經認可的考古潛水員陪同才能進入這些沉船。但是在2005年，希臘政府修改了部分法條，以該國海底資產不受破壞的前提下，向潛水民眾開放了一些海域。而如今，希臘政府更進一步放寬限制，以吸引夏季遊客前來參觀。

希臘旅遊部門為避免遺址遭破壞，特別設置以太陽能和圖像辨識軟件運作的人工智能（AI）系統監控；此外，亦定期採用一款通過光度觸發的特殊鏡面擦拭器清理遺址。遊客除了可由當地導遊帶領，親自潛入水中觀賞外，也可在岸上透過虛擬技術來進行參觀。

▼佩里斯特拉沉船為90年代初一名漁民於水底近28米處發現。（圖／路透）