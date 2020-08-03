台指期大跌133點　分析師：量能若能持續維持、下周有望止跌反彈

▲台指期8月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（3）日開盤下跌45點，來到12531點，早盤雖一度來到平盤附近，不過仍不敵上方賣壓，一路震盪下跌，來到12400點附近震盪，終場以12443點作收，下跌133點，與現貨相較，逆價差70.03點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，在上週美股有出現震盪，雖說最後還是收高但整體刷洗的幅度偏大，有稍微影響到今天台股，不過今天台股出現明顯跌幅的主因，還是因為上周衝高的幅度比較高，導致賣壓出現，所以說這樣的壓回還算是正常，尤其是7月28日一度衝上1萬3，因此出現賣壓也算是合理。

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廖恩平表示，不過從今天的成交量來看還是有2300億左右，還算是在正常的範圍，只是說先前真的衝太高，所以短線上休息的時間會拉長，預估本周都還有可能呈現橫向整理的情況。

另外，廖恩平也提到，本周五美國將要公布非農數據，若公佈出來的數據還可以的話，且台股成交量在近期都還有維持在2000億以上，那本周就有機會消化掉賣壓，下周就有望反彈。

不過，廖恩平也提醒投資人，近期可以月線當成一個觀察點，若是月線能夠守住，在這次的震盪整理過後，多頭都還是有機會再往上進攻，但如果被攻破，就可能會拉長橫向整理的時間，就得要等之後看是否有好的進場點。