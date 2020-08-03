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追思李登輝　日副相麻生太郎親赴駐日代表處致哀

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▲▼台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北駐日經濟文化辦事處3日起設置追思會場，供各界哀悼。圖為台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。駐日代表處今天起設置追思處所，供日本各界追悼，包括日本副首相麻生太郎、前首相森喜朗等日本多位政要，皆前往致哀。

位於東京白金台的駐日代表處，以及大阪、沖繩那霸辦事處，今天起設置追思會場，台灣時間中午12時起開放日本民眾弔唁。

追思會場內設置鮮花與李登輝的照片，並設置標示說明李登輝的生平，表示李登輝曾任中華民國第7到第9任總統，對台灣民主轉型有歷史性的貢獻，被譽為「民主先生」。

在開放時間前，東京的駐日代表處門外已大排長龍，許多日本民眾身著黑色西裝或深色衣物排隊，等待向李登輝致哀。

▲隨著歐洲大國相繼加入亞投行，日本的態度也逐漸軟化，財務大臣麻生太郎日前表態，「亞銀與亞投行共同合作是最理想的狀態。」（圖／達志影像／美聯社）

▲日本副首相麻生太郎親赴會場悼唁。（圖／達志影像／美聯社）

包括副首相麻生太郎、前首相森喜朗等日本政要，都前往悼唁並留下簽名；日本首相安倍晉三胞弟、眾議院議員岸信夫也與夫人岸智香子、兒子岸信千世前往致意。

駐日代表謝長廷在追思會場留下紙條，寫著李登輝是首位實現台日友好的台灣總統，如今化為千風，期盼李登輝繼續守護台灣與日本的友好關係。

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