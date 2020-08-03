鎖上門就變霧面！東京公園「春光透明廁所」超害羞　網驚：停電就完蛋

▲東京澀谷透明公廁。（圖／翻攝推特@yukio）

記者葉睿涵／綜合報導

如廁是人類日常生活中極為普遍的生理行為，卻也同時是許多人的隱私。Cybozu 品牌經理大槻幸夫最近在推特上分享了一張東京澀谷區正在建造的3間公廁，分別為白色的男廁、黃色的女廁與亮綠色的無障礙廁所，卻意外引起軒然大波。

與其他廁所不同的是，這3間公廁的四面牆都是透明的，從外頭就能清楚看到裡面的馬桶、洗手台、小便斗等廁所設備。只有等到門鎖起來，廁所才會變成霧面，掩蓋內部。新穎的設計與別出心裁的巧思讓人們在如廁時也能和廁所產生互動。

照片曝光後網友們的看法各有不同。支持一方的網友認為「出於安全的目的可以先確認裡面有沒有人，是個不錯的選擇」、「果然東京就是很先進，其他地方要等到民國幾年才有」、「好厲害」，但也有網友擔心「超怕沒電故障…」、「搞不會忘了鎖門…」、「我絕對不會用」。

有網友指出，這樣的廁所可以預防歹徒埋伏在公廁或不肖份子在廁所中胡作非為，有預防犯罪的功能。也有網友表示，廁所30分鐘自動恢復成透明，若有人在廁所內生病昏迷或跌倒外面的人很快就能發現。

不過，這樣的設計也引發不少尷尬的趣事。網友笑言在廁所裡喝爛醉睡著的人，因為完全沒動感應不到於是牆壁變透明，路過的路人都看到他坐在馬桶上爆睡；也有網友的朋友以為是只有從裡面可以看到外面的單向玻璃，差點在透明狀態下準備拉下褲子。

其實透明公廁的設計並非日本獨有。早在2010年，台灣鹿港鎮彰濱工業區的台灣玻璃館就曾經設立透明廁所，讓不少觀光客把廁所當成「觀光景點」，排隊拍照。中國四川也曾在2017年設立透明公廁，結果卻出現了許多市民因為「怕遭偷窺或曝光」而不敢進去方便的現象，最後政府只能聽從民意進行整改。

透明廁所是透過液晶、分子排列原理，光線可穿透、通電時，門就會顯示透明的；斷電時光線無法穿透薄膜時，原本是透明的玻璃門，就會變成霧面的。大槻幸夫在貼文中感嘆「這個實在好厲害！」，不過他也坦言會有意外走光的疑慮，不敢上這間廁所。

►夜間修護讓妳一覺醒來變美人！