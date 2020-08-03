「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」　省起來變無痛存款

記者林妤柔／綜合報導

北漂族存錢不易，房租、伙食費都算是一筆不小的開銷，不少人尋求被動收入，想在30歲錢存到第一桶金，事實上除了被動收入外，被動支出更是默默影響存錢進度的吃錢怪獸。對此，知名財經Youtuber柴鼠兄弟就分享5種容易被忽略的被動支出，認為提早砍掉這些吃錢怪獸，存錢速度就會比想像中快。

柴鼠兄弟表示，資金有分成主動收入、被動收入、主動支出、被動支出4種。好比存款利息、版稅、房屋租金、股利可說是被動收入，工作薪水、買賣價差等獲利是主動收入，紅包、罰單、學雜費是主動支出，而被動支出則最常被忽略。它沒存在感、是固定週期、沒急迫性，短期可能沒感覺，長期就會發現它的可怕之處。

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▲被動支出是最難察覺的一部分。（圖／翻攝自播吧）

生活中最難察覺的被動支出Top5

5.循環利息

利息循環之所以越滾越大，最關鍵的原因在於最低應繳金額。不少人覺得分月攤提很方便，卻忘記年化之後，其循環利息高達15%利率（法律規定上限），是股票殖利率的3倍、台幣定存的15倍。如果真的不小心使用最低應繳金額，建議等到繳卡費時，就多繳就盡量多繳，且信用卡是以日計息，拿到錢要趕快把還沒繳的補進去，以免金額越滾越大。

4.免費試用

免費試用最熟知的就是來電答鈴，續約的時候，電信公司都會免費試用一個月，但同意試用後就會忘記取消、導致錢被默默扣掉。其他像是雲端儲存空間、付費app、追劇平台的月租費等，很多都在角落偷偷花掉你寶貴的錢。

▲若免費試用沒停掉最後變成收費，就得不償失。（圖／pixabay）

3.多餘的成長

最典型的例子就是健身房會員，為了減肥、健身、調養身體加入各種社團跟會員，甚至購買許多課程跟療程，最後卻因為工作太忙而放棄。柴鼠兄弟建議，既然花了錢就要有當初的衝勁，不要再偷懶了；如果已經失去熱情，還不如趕快停損，讓自己少一個支出的壓力。

2.手機上網吃到飽

雖然吃到飽很吸引人，但實際上可能不需要那麼多用量。有時候如果家裡或公司有免費的wifi，每個月實際透過手機上網的流量根本少得可以，根本不需要每個月多繳200元，還不如將這些錢存下來，兩年也可以無痛省下4800元。

1.第四台

第四台很容易只有固定幾台頻道在看，像有些新聞節目已經在Youtube上24小時直播，內容幾乎跟第四台一模一樣，簡單又不用花錢，每個月還可以省下好幾元的被動支出。