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群創打造職場平權　推動友善生育附設「活水幼兒園」

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▲群創推動友善生育、育兒福利　打造友善平權職場，活水幼兒園。（圖／群創提供）

▲群創推動友善生育附設「活水幼兒園」。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（3）日宣布，為鼓勵員工生育，從女性懷孕、育兒提供完整系統性的友善服務，並實施完整的母性健康保護活動及管理，更提供員工子女托育照顧體系「活水幼兒園」、「小小群創成長室」，解決員工上下班接送小孩的問題。

群創表示，台灣性別平等程度居亞洲之冠，以男性員工為多數的科技產業中，群創光電2019、2020連續兩年女性職等晉升比例高於男性，展現群創視員工為最重要資產，並肯定女性同仁的工作能力與對公司的貢獻。
 
群創光電人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創光電兼顧員工多元發展與機會平等，在聘用及晉升上本於公平對待，尊重個別差異為基本原則，並在2019、2020連續兩年女性職等晉升比例高於男性，今年女性晉升比例較男性高17%，顯示即使在科技產業男性占多數的特性下，群創的女性員工並未因性別而發展受限，同仁皆擁有公平的晉升空間。

請繼續往下閱讀...

彭峻豪指出，群創鼓勵工作與家庭生活平衡，對於員工結婚、生子正給予正向鼓勵與支持，2019年群創員工1,197位新生兒佔竹南與台南新生兒總數8%，員工育嬰留停後復職留任率高將近九成，顯示群創友善職場環境使員工有高度回任的意願。

▲群創推動友善生育、育兒福利　打造友善平權職場，活水幼兒園。（圖／群創提供）

▲群創設立「小小群創成長室」，提供員工子女安心課後等待環境。（圖／群創提供）
 
群創說明，近年來國人生育率逐年降低，群創有鑑於台灣低出生率問題，為鼓勵員工生育，從女性懷孕、育兒提供完整系統性的友善服務，為確保所有女性員工的福祉及保護健康，考量性別差異及妊娠對健康風險的影響，實施完整的母性健康保護活動及管理，以及線上服務平台，提供許多最新的健康保護資訊。

群創補充，育兒方面提供員工子女托育照顧體系「活水幼兒園」，為解決員工上下班接送小孩的問題，更在公司內設立「小小群創成長室」，請園方提供入廠接送服務，提供員工子女安心課後等待環境，讓同仁安心工作無後顧之憂。
 
群創強調，因應8K+5G+AI發展引領全球趨勢，串連智能生活、數位娛樂、健康管理等趨勢浪潮，面板多元應用深入未來生活，群創以「轉型再造‧價值躍進」為軸心，固守企業本質並致力提升轉型，積極深耕面板產品的附加價值與技術的升級。

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