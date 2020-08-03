多空雜音干擾！全球僅「已開發歐股」吸金4.6億美元　其餘地區股市呈現失血狀態

▲美國重要科技股報優於預期，推升相關指數上揚。（圖／路透）

財經中心／台北報導

美國重要科技股報優於預期，推升相關指數上揚，但對疫情及美中關係的擔憂持續干擾市場，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除已開發歐洲股市吸金約4.6億美元外，全球其餘地區股市多呈失血狀態。

安聯投信表示，過去一周多空交錯的雜音持續拉扯市場，首先是美國新刺激法案進度延宕、GDP數據下滑程度創下新高的利空對股市帶來衝擊，但在聯準會宣布將維持寬鬆政策，以及指標企業如Apple、Amazon與Facebook等重量級科技股財報表現優異的激勵下，科技相關類股多上揚，激勵包括標普、那斯達克及費半等指數單周繳出1.75%至4.85%不等的漲幅。

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安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察近期金融市場，可發現短期市場反彈快速與強勁，本益比來到相對高檔，但因企業獲利仍未完全恢復，當前市場可能未完全反應真實數據，近期經濟或企業相關釋出數據若低於預期，可能會有解套賣壓出現，進而引起市場震盪。

謝佳伶指出， 在如此情勢下，建議在投資布局策略上，應以平衡類資產作為核心布局，例如像包括了包含了成長股、高收益債的多重資產作為長期持有標的，既可參與市場成長又可以穩定債息當作下挫時的保護，對投資人來說省卻了不少時刻盯盤的心力。

謝佳伶進一步表示，在股票佈局方面，建議可關注未來3到5年內具有成長空間的科技、通訊服務及健康醫療等族群為主，這些產業在面對疫情帶來的市場需求降溫下，受到的衝擊可望比其他產業相對輕微。

在高收益債部位，謝佳伶則看好高收益債的長期投資價值，並可關注低景氣循環相關產業為主，降低近期波動較大如能源相關產業曝險，提高資產整體穩定度。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 近期台股主要反映國內外科技企業財報數字，加上資金持續流入電子上游族群，台股上周來到13031點的新高點，雖在隨後面臨波段獲利了結賣壓，但仍屬健康調節。

廖哲宏說，盤面上資金快速流動，在衝高電子股後也陸續轉入其他漲勢相對落後的族群，整體資金量仍充沛，後市仍然相對有支撐。

另一方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出，因疫情限制，企業差旅頻率及成本降低使部分企業營運費用下降，進而增加了營業利潤。

在市場關注的重點「手機族群」方面，鍾安綾說，明年手機設計的趨勢有可能朝向多樣化、低價及低成本等趨勢，對國內廠商的影響仍須觀察；此外，蘋果iPad及Macbook將導入Mini-LED的方向，也有望使台股相關廠商受惠。