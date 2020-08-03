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馬斯克稱「金字塔是外星人建的」　慘遭埃及學者洗臉

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▲▼特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）時常在推特上發表驚人言論。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）又在推特上發出驚人之語，聲稱「金字塔是外星人建的」，引發網友熱議，讓埃及國際合作部部長瑪莎特（Rania al-Mashat）親自轉推，並邀請馬斯克到埃及實地參觀。一些學者也抨擊馬斯克大肆宣傳這類未經證實的陰謀論。

綜合外媒報導，馬斯克7月31日在推特上發文稱，「金字塔是外星人建的」，引發網路熱議，該推文被轉推超過8.6萬次，有54.3萬人點讚。

埃及國際合作部部長瑪莎特（Rania al-Mashat）轉推並客氣回應，「我很欽佩您的工作，誠摯邀請您與Space X一同探索金字塔建築的相關著作，也能實地走訪金字塔。馬斯克先生，我們等你。」

▲▼金字塔。（圖／翻攝自維基百科）

▲金字塔通常做為埃及皇室的陵寢。（圖／翻攝自維基百科）

不過，埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）就完全無法接受馬斯克的說法，直接開嗆表示馬斯克的說法「根本是幻覺」，並抨擊對方到處散播毫無科學根據的陰謀論，「金字塔是由埃及人所建造，證據就是金字塔內的銘文清楚記錄了建造工人及群體的訊息。埃及也有出土金字塔建造者的墳墓，證明金字塔是由埃及人所建，而非奴隸。」

科學家表示，有許多證據證明金字塔是由人類建造，至今仍無法肯定金字塔確切的建築模式，因為數以萬計的巨型石塊若無起重機幫助很難移動，這也助長了陰謀論滋生。目前埃及共出土約100多個金字塔，最著名的古夫大金字塔高達137公尺以上。

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