工研院號召組成「智慧長照大聯盟」　打造智慧照護驗證試驗場域

▲工研院攜手國內20家業者成立「智慧長照大聯盟」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（3）日攜手特力集團、錸德集團旗下的錸工場、佳醫集團、研華科技、友達光電、銀好宜崌等共20家長照相關業者成立「智慧長照大聯盟」，整合不同領域實際可應用在長照場域的技術，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等全方位解決方案，打造國內首條智慧長照產業鏈，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，滿足高齡社會的需求。



工研院副院長彭裕民表示，政府在2017年實施長照2.0政策，除了社會福利外，若能再透過跨領域整合將長照打造為一個產業，運用科技將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護，降低患病率與延緩疾病發生，才能讓被照護者獲得更良好的照護品質，並減低醫療人員的照護負擔。

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▲工研院研發的「全身型步態分析系統」與「體適能量測系統」。（圖／工研院提供）



彭裕民指出，工研院號召民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者，成立國內首個「智慧長照大聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式。

彭裕民舉例，錸德集團旗下的錸工場，以及特力集團，都瞄準銀髮商機，已積極從長照延伸至預防醫學整合平台，更在新竹榮民之家導入「全身型步態分析系統」，透過銀髮族的步態分析了解長者衰退程度，並將銀髮聚寶盆相關生理監控技術導入台南榮家並測試效能，透過科技即時量測生理資訊並上傳至護理站，減少對長者的干擾，也減少照護者的人力負擔。

▲工研院研發的「全身型步態分析系統」與「體適能量測系統」。（圖／工研院提供）



彭裕民說明，工研院打造智慧照護驗證試驗場域，將長者從可以自由走動到臥床需要照護的需求分成三階段，分別為「賦能檢測」、「非接觸失能監測」及「失智整合解決方案」，運用智慧科技進行協助及照護。



首先「賦能檢測區」的「全身型步態分析系統」與「體適能量測系統」，讓長者在初期衰老階段，尚能自主行走時，透過「全身型步態分析系統」，追蹤長者走路的步態及身體姿勢變化，早期篩檢出步態異常的長者，後續可以進一步經由「體適能量測系統」檢測如肌力、肌耐力、柔軟度與平衡感，提出矯正及由教練給予運動處方箋。

▲工研院研發的「Mirror Fit樂齡智慧肌能鏡」。（圖／工研院提供）

再來Mirror Fit 樂齡智慧肌能鏡，則是以AI人工智慧視覺辨識技術開發出樂齡智慧肌能鏡，能夠針對銀髮族進行身體功能性檢測，在教練或物理治療師指導下完成指定系列動作，無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，最後提供長輩們個人化的運動處方箋，以建議加強訓練或平時運動時需注意的身體部位與姿勢。



「非接觸失能監測」則是展示資訊整合戰情室，整合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系」、「智慧床單」及「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，能簡潔扼要將長者資訊彙整在一個看板上，包含呼吸、心跳、體溫，與活動力、睡眠、夜尿等情況，還能快速掌握長者的狀態與所在位置，提升照護效率。

▲工研院研發的「醫疾幫生理監測平台」。（圖／工研院提供）

至於「醫疾幫生理監測平台」，則是整合最輕巧的「智慧體溫貼片」所測得的體溫數據、「穿戴式心率血氧監測手錶」隨身量測的心率與血氧數據，以及「無線呼吸感測胸帶」所提供的呼吸數據，同時具有「智能判讀」、「輕薄穿戴」、「快速佈建」三大特色，當量測到被照護患者有異常的生理資訊時，平台馬上會提出警示，提醒照護或醫護人員，協助其掌握最即時精確的生理資訊判讀，提升整體醫療服務效率與照顧品質。



最後工研院展示的「失智整合解決方案」則是樂齡陪伴機器人PECOLA，以環境感知（Ambient Intelligence）技術，讓長者「不穿不戴」就能蒐集到長者的飲食、睡眠、情緒、活動力等生理資訊，準確率高達85%，並具有遠端控制雙向視訊功能，滿足遠距照護、社交及親情需求，還有「檸靜紓壓精油」，可搭配健康飲食、運動、生活習慣，達到放鬆與安心的目的。