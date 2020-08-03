7月PMI、NMI皆上揚　中經院：景氣雖好轉但訂單能見度未明朗

▲中經院院長張傳章。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（3）日公布7月份臺灣製造業採購經理人指數（PMI） 中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數攀升6.9個百分點至54.1%。

中經院指出，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用轉為擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨持續緊縮。六大產業中，五大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業（66.9%）、交通工具產業（61.4%）、化學暨生技醫療產業（57.1%）、電子暨光學產業（53.2%）與基礎原物料產業（50.7%）。僅電力暨機械設備產業（47.3%）仍回報緊縮。

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「未來六個月展望」指數在4月滑落至創編以來最快緊縮速度後，緊縮速度持續趨緩，本月指數續揚5.2個百分點至49.3%。對此， 中經院院長張傳章說，主因為電力暨光學、電力暨機械設備2大產業，由於廠商憂心國際2次疫情擴散，加上疫情恐影響科技大廠新機時程，導致相關廠商對未來看法仍趨保守。

而在7月臺灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是續揚 3.3 個百分點至 57.3%，為2014年8月創編以來最快擴張速度。

另外，未來六個月展望指數續揚0.4個百分點至52.1%，連續第2個月呈現擴張。八大產業中，六大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為零售業營造暨不動產業、資訊暨通訊傳播業、住宿餐飲業、運輸倉儲業與教育暨專業科學業。而金融保險業與批發業則回報未來六個月展望呈現緊縮。

對此，張傳章分析，主要是因為國內疫情控制得當，再加上三倍券上路，消費相關廠商皆有信心，不過目前尚有許多不確定性，若是要說景氣回歸正軌還太過早，台灣是出口導向國家，歐美國家都尚未解封，因此對於經濟要回到疫情之前仍言之過早。