企業繳稅王　台積電續奪冠　營所稅貢獻300億元

▲台積電繼續蟬聯企業繳稅王。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

根據國稅局統計，今年營所稅繳稅最多的應該為台積電，繼續蟬聯繳稅之王，繳稅金額約300億元，但是相較於前一年的350億元減少約50億元。至於繳稅的亞軍仍為鴻海，今年自繳稅額大約是50億元，相較於前一年的百億元規模，大約是腰斬。

報稅季結束，五區國稅局的營所稅統計資料也出爐，企業申報件數共計96萬件，較去年增加2.42%，自繳稅額2961.8億元，較前一年減少821.5億元；其中北區國稅局申報件數最多，為32.6萬件、稅額為1111.6億元；其次是台北國稅局有18.9萬件，金額為1053.8億元；中區國稅局23.2萬件、稅額435.8億元；南區國稅局10.8萬件、稅額148.4億元；高雄國稅局10.3萬件、稅額212.2億元。

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根據統計，繳稅金額前三大企業，今年自繳稅額合計共380億元，遠低於前一年的541億元，自繳稅額占全國比重約近13%，則比前一年下降逾1個百分點。而大型企業設址多集中於北區國稅局，北區國稅局說，第一名大約是繳300億元，較前一年減少50億元；其次亞軍為50億元，相較於去年的百億元，幾乎是腰斬，但是北區國稅局不願意透露企業名。

但是根據財報資訊顯示，台積電仍是繳稅王，且貢獻營所稅占比達到一成；不過外界解讀，台積電今年貢獻較少的原因，來自於對於智慧機械與實質投資優惠抵減有關。

