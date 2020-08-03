東林股臨會鬧雙胞！　兩派人馬均稱掌握過半股權

▲LED廠東林爆發經營權之爭。（圖／東林提供）

記者姚惠茹／台北報導

東林科技（3609）經營權之爭延燒，公司派與市場派各自都將在8月22日召集股東臨時會，會中將解任對方董事，並進行董事補選，但公司派、市場派雙方人馬今（3）日都聲稱自己掌握過半股權，並有信心自己的股東臨時會將順利召開。

根據東林公告，目前「董事(含獨立董事)被提名人名單」，包含包括董事匯永盈投資股份有限公司代表黃顯洲、東及開發股份有限公司代表林雍昇、德鑫投資股份有限公司代表顏德新、德鑫投資股份有限公司代表林靜宜，而獨立董事則為史碩明、蕭志怡、張峻銘、徐火旺。



東林科技董事李懷原表示，獨立董事陳國華將在台北南港召集的股東臨時會，已是目前名單最具完整性，而且東及開發陣營握有股東支持而開立的持股證明書，比例已超過總發行股數五成以上，基本已確認台北南港召集的股東臨時會將為東林唯一可順利召開的股臨會。

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李懷原指出，東及開發正式提名的董事候選人名單，整體陣容多以財務會計、法律專業、公司治理見長，組成優秀專業經營團隊和強化公司治理為主要訴求，董事皆認同未來將肩負起加強東林董事會的專業決策使命，期能充分發揮監督經營績效、防制利益衝突，捍衛全體股東權益。

另一方面，東林科技董事長顏德新陣營則表示，市場派都是證券市場出身，缺乏產業實務經驗，而顏德新擁有藥品包裝設備廠皇將的經營經驗，又有廷鑫生產鋁材、醫材及煉鋼用鋁氧化劑的經驗，有信心掌握東林科技股臨會過半股權。