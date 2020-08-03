全文／ 蔡英文怒砲收賄案　籲執政團隊「勿砸人民信任」

▲蔡英文談故前總統李登輝治喪事宜及蘇震清涉賄案 。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陶本和、黃巈禾／台北報導

民進黨立委蘇震清涉入收賄2000萬元，其叔叔蘇嘉全為此請辭總統府秘書長。對於各黨派顏色立委收賄疑雲，總統蔡英文3日親上火線說明。蔡英文除了宣布由李大維接任新任總統府秘書長，也重話呼籲執政團隊，勿砸掉人民信任。

蔡英文一就定位後，就先向社會大眾宣布，新任總統府秘書長將由李大維擔任，過去四年多來，李大維從外交部、國安會、海基會，一直到現在出任總統府秘書長，都是她在國家政務上，重要的諮詢對象。

蔡英文指出，這次邀請李大維出任總統府秘書長，主要是要借重他在國際事務，以及豐富的政務經驗，特別是當全球疫情依然蔓延、地緣政治和經貿結構快速變動的此刻，他將可以協助她還有政府團隊，對這些挑戰，做最好的因應。

蔡英文提到，李大維上任後的第一項工作，就是故前總統李登輝的治喪事宜，今天上午已指派副總統賴清德等32位代表，擔任治喪大員，名單包括主責治喪事宜的政府代表，以及李登輝的故舊、部屬，和朝野各政黨及民間領袖，而名單稍後將會公布，為表慎重，未來的治喪大員會議，將由賴清德主持，而李大維將負責協調聯繫工作，也將領導工作團隊，處理各項治喪事宜。

對於蘇嘉全請辭，蔡英文表示，蘇嘉全告訴她，這一段時間很多針對他而來的批評，對執政團隊造成影響，很過意不去；蘇嘉全強調清白是第二生命，因此決定以辭職證明清白，她尊重蘇嘉全決定，也能夠理解以辭職明志的決心。

有關公司法修法，蔡英文提到，相信大家也已經看到結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案，歷來重要法案，執政團隊，無論在立院或行政部門，都有專業嚴謹的把關機制，國會黨團內部，會透過黨團會議廣泛討論，並與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不會受到少數人的左右。

蔡英文提及，行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力，也會嚴格把關，來避免利益團體的不當干擾，所以，健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑。

至於有部分立委涉案，蔡英文罕見動怒，希望司法單位勿枉勿縱，「但我也要提醒所有執政團隊的同仁，還沒執政時我就說過，我今天要再講一次，『升官發財，請走別路』。我們執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好」。



蔡英文強調，法律是道德的最後底線，執政團隊的成員如果違法，當然要受到法律的制裁，但就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任，因此，請所有執政團隊的同仁，務必要深自警惕，以更高的標準來要求自己，也要對自己的行為負責，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。



蔡英文還說，最後，再次謝謝李大維秘書長臨危受命，相信在李秘書長的襄助下，府務可以無縫接軌，順利運作，國政也不會有任何耽誤，謝謝大家。