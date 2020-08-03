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挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　北極旅連2趟載300人…當局崩潰追接觸者！

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▲▼阿蒙森號傳出船員確診，如今追蹤曾經搭乘過的旅客。（圖／翻攝自「阿蒙森號」臉書專頁）

▲阿蒙森號傳出船員確診，如今追蹤曾經搭乘過的旅客。（圖／翻攝自「阿蒙森號」臉書專頁）

文／中央社

挪威公共衛生署今天表示，豪華郵輪「阿蒙森號」上至少有40名乘客及船組員的2019冠狀病毒疾病篩檢結果呈陽性反應，當局正在追蹤近期參加兩個北極旅遊行程的乘客。

「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）於7月31日駛抵挪威北部特琅索港（Tromso）後，有4名船組員送醫住院，被診斷出罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。篩檢結果顯示，158名船組員中，另有32人也染疫。

船組員在船上隔離之際，7月31日抵達特琅索港的178名乘客在沒有接受診斷的情況下獲准離船，使得當局不易一一找出他們的行蹤，以抑制任何可能的疫情蔓延。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）和特琅索市府表示，自7月17日至今，「阿蒙森號」載運過兩趟不同旅程、共387名乘客，其中有4人被發現帶有病毒。

挪威公衛署高階官員伏德（Line Vold）說：「我們預料會發現更多與這次疫情有關的染疫者。」他還補充道，已告知乘客要自行隔離。

「阿蒙森號」所屬的海達路德公司（Hurtigruten）旗下還有其他15艘郵輪，6月中成為第一個重新投入遠洋郵輪服務的公司。遠洋郵輪服務先前因為疫情停擺3個月。

記者今天詢問當局是否已經找到船上所有可能感染的人並替他們採檢，挪威公衛署發言人表示：「訊息已經傳給所有乘客了，我們現在正試圖確認他們已接收到並瞭解那些資訊。」海達路德公司表示，「阿蒙森號」染疫船組員中，有32人是菲律賓籍，其他則屬法國、挪威和德國籍。

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