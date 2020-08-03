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三大名師推薦熱門潛力股！　網通、半導體設備、綠能概念股...6檔股票報你知

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▲▼三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／記者郭芳如製圖）

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。左起洪任浚、林信富、胡毓棠。（圖／記者郭芳如製圖）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (3) 日呈現震盪走跌，蘋概三王和大型權值股皆賣壓出籠，指數下跌151點，摜破10日線支撐，外資也大賣304億元。面對大型權值股全軍覆沒情況下，投資人操作上也更加困難，來看看《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

胡毓棠分析師推薦

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正文（4906）
政策力推5G網路建設國產化，預計規劃電信業者自2023~2024年，每年採購設備要有四成來自國內廠商，加上美國更嚴格控管華為下，正文未來接單前景樂觀；同時因應子公司正基科技將在10月登錄興櫃，將 以每股52元釋股正基2,500萬股，預估將貢獻EPS達3元。技術面均線型態有機會糾結整理後向上突破。

鎰勝（6115）
主管機關將對於周轉率過低的冷門績優股造市，鎰勝將有機會受惠入列，鎰勝為全球IT電源線材龍頭廠市佔率逾50%，過去五年平均EPS3.15元、現金股利3.3元，本益比僅14倍；下半年受惠PS5新機拉貨、蘋果將採用Type-C傳輸，加上銅價創下今年新高有助產品報價上漲。股價目前處在長線底部區，研判7/8除息缺口有機會回補。

運達投顧金流大師洪任浚推薦

森田（8410）
全球前三大熱轉印印刷廠，主要供應筆記型電腦廠商機殼轉印產品，今年開發出IMR模內轉印技術，切入了車用產品市場，每股淨值40.2元，第一季獲利達到0.89元較去年成長近6倍，受惠於遠距辦公需求增加，營收維持年增30%的幅度，股價在50元附近整理，也突破了月線的壓力區，基本面表現優異車用市場成長可期，量縮整理後有望挑戰前波高點。

京鼎（3413）
預估2021年整體的半導體設備採購金額將高達700億美元年成長10%，主要客戶應用材料也是主要的受惠者，蝕刻、薄膜、研磨等設備訂單訂單能見度提高，六月份單月營收9.46億元，年增幅高達70%，第一季每股獲利達到2.86元較去年呈現倍數成長，股價維持在月線附近整理，下半年成長態勢不變，有望沿均線持續走強。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

華新（1605）
華新今年受新冠肺炎疫情影響相對較小，電力線纜獲利穩定，太陽能及離岸風電產業線纜銷售持續增加。此外，大陸華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」，今年三月取得銷售權，銷售狀況優於預期，可逐步認列收益。

安集（6477）
明年核二廠一號機即將除役，政府近期積極擴建綠電，以防明年出現用電危機。此外，立法院規劃『用電大戶條款』，未來全台用電大戶製造業最少必須使用10%綠電，台積電未雨綢繆擴大購買綠電。另外，安集近兩年獲利在太陽能模組廠中相對穩定，六月營收月增88.5%，年增321.7%，創單月歷史新高。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。
 

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