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小7獨有好康！　LINE Pay綁富邦卡消費滿額最高回饋20%

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▲▼北富銀J卡。（圖／記者紀佳妘攝）

▲北富銀與7-ELEVEN及LINE Pay攜手合作，推出20%高額回饋活動。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近期全民瘋振興的消費浪潮興起，北富銀今（3）日宣布，首度與7-ELEVEN及LINE Pay攜手合作推出20%高額回饋活動，只要8月31日前到7-ELEVEN門市，以LINE Pay綁定富邦J POINTS卡及富邦其他信用卡、金融卡消費，單筆滿額150元，最高享LINE POINTS 20%點數回饋。

資策會發布2020年上半年行動支付調查中，發現行動支付比例已首度超越實體信用卡／金融卡，足見消費者對行動支付的接受度大幅提升，逐漸成為生活的一部分，其中又以LINE Pay最常被消費者使用。因此北富銀今年與LINE Pay合作，從客戶的剛性消費場景出發，再擴及電信、旅遊、交通等，未來希望能讓卡友一支手機在手，買到哪、LINE Pay到哪，享受簡單嗶支付、開心賺點數的生活。

請繼續往下閱讀...

政府下半年陸續推出振興券、安心旅遊補助等專案以刺激消費，許多零售店家也紛紛推出折扣或加碼優惠來響應，北富銀提醒，卡友不妨趁這波多重優惠齊發的購物好時機，更要當個聰明消費者，為自己挑選一張高額回饋的卡片，還可再獲得銀行提供的消費回饋。

以J POINTS卡消費來說，北富銀指出，只要綁定LINE Pay支付後，12月31日前於國內不限地點、不限金額，不論是刷卡支付或以LINE Pay支付，通通享LINE POINTS 3%點數回饋無上限。

在行動支付浪潮下，北富銀也與LINE Pay及指標通路合作推出回饋活動，以LINE Pay綁定富邦卡支付即可享高趴回饋好康，如8月31日前於台灣中油直營加油站以LINE Pay綁定富邦J POINTS卡或momo卡消費最高享LINE POINTS 6%點數回饋，以及8月8日前於MOS摩斯漢堡以LINE Pay綁定富邦信用卡及簽帳金融卡消費滿200元最高享LINE POINTS 10%點數回饋。

此外，聯邦銀行則推出賴點卡「回饋無上限．優惠不間斷」，除基本回饋國內2%、國外3%，至9月30日前使用LINE Pay Money繳納卡費再加碼2%回饋，累計最高可達國內4%、國外5%回饋。

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