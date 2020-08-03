短期週轉！兆豐銀推「股票、債券」擔保貸款專案　利率1.87%起

▲為因應民眾與中小企業主的短期資金需求，兆豐銀推股票、債券擔保的專案貸款。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了因應民眾、中小企業主現金需求，兆豐銀即日起推出「資金活化兆豐來，前來運轉好運到」專案，想要借款不僅可以拿房子當擔保品，還可以拿手上的股票、債券等，貸款期間為一到三年，最低年利率1.87%，隨借隨還、按日計息，滿期民眾短期週轉的資金需求。

全球新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，中小企業主、一般民眾多抱持現金為王或者想透過活化資產來進行資金運用。兆豐銀為了滿足民眾的需求即日起推出股票、債券等可以當擔保品，貸款期間大約一到三年，年利率最低可以到1.87%，比起一般股票融資、銀行的質借最低2%以上，更能夠減輕民眾週轉的負擔。

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根據兆豐銀規劃，專案可以分為兩類：一貸款年限為一年，到期可以續約，年利率最低1.87%；二，貸款年限三年，年利率最低1.92%起，成數最高七成；兆豐銀解釋，股票價值或者債券價值，過去三個月的平均價格或者現在市價孰低作為基準。

而可以作為擔保品的股票大約數十檔，大型權值股、成分股皆可以作為擔保品借錢；兆豐銀建議，民眾拿手上現股向銀行借錢時，也可以向銀行詢問是否可以擔保，以節省程序時間。而兆豐銀的專案均採取「循環額度、按日計息」，不動用、不計息，且每次動用免收額外手續費，適合有短期週轉資金需求者。例如年息1.92%，只動用10萬，期間10天，10天利息僅53元。

據聯合徵信中心2019年底統計，個人房貸中有4成非屬購屋用途的房貸，顯示民眾利用房貸活化現金需求仍殷，兆豐銀行指出，加上全球疫情未歇，中小企業戶、民眾資金需求仍在，兆豐銀行提供更具活化資產彈性方案，補足客戶資金缺口，讓客戶資金一站貸足。