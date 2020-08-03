影／投資達人認為台股要「先休息再上攻」　不建議追高台積電與聯發科！　

記者謝仁傑／綜合報導

美國第二季GDP萎縮了約33％，第一季萎縮9.5%，歐元區第二季則下滑12.1％，皆創史上最慘紀錄；反觀台股，上周在台積電（2330）帶領下，衝破歷史新高，目前拉回震盪，展望後市，多位投資達人在《雲端最有錢》節目中都認為，台積電與聯發科（2454）目前股價太高，台股短線過熱，但還是有可能休息後再上攻。

投資達人 股魚 認為，台股剛突破前波新高，勢必會出現一整波賣壓，即便長線會繼續往上攻，但短線會盤整，在整個震盪過程中，投資人要注意能不能夠承受得了一段拉回。他認為，這波盤整修正的時間，一個月都算樂觀。

財經專家邱敏寬表示，回顧台股從三月以來，技術指標不斷顯示過熱，卻不斷換檔再上，顯然技術面和基本面已經失效，資金派對無敵；隨著兩大權值股台積電和聯電（2303）股價皆創新高，中小型股卻差點破底，投資人要關注的是從台積電跟聯電盤整退出來的資金會不會回到中小型類股。

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他表示，「在景氣不好的時候台股都能破新高，那景氣好會不會再高？大家可以思考一下。台股短線一定過熱，但未來還是有可能換檔再上！」

而蘋果股價與市值屢創新高，一股拆成四股讓投資人更有能力入手，不過專家們卻表示不看好蘋概股，因為台灣的蘋概股皆以代工為主，蘋果近年來不斷尋找更低廉的代工，隨著立訊崛起，勢必會牽動台灣一整串的蘋概產業代工訂單，專家建議投資人需做汰弱留強，訂單往哪邊走，股票就跟著往哪邊移動。

在櫃買指數方面，上周開始呈現觸底反彈的走勢，合一（4743）也在連續跌停多日後觸及外資買進均價後反彈，帶動生技防疫類股止跌反漲，邱敏寬認為，只要這波疫情沒有壓下去，生技股都還有機會。

至於外資喊出台積電破500和聯發科破千金的目標價，這兩檔「護國神山」究竟還能不能買？專家們一致表示，目前價位太高，聯發科甚至超出本益比過大，外資雖然喊出更高的目標價，上周卻有在出貨的動作。

▲股魚認為，看待台積電還是不能太過樂觀。（圖／新聞節目中心）



股魚 表示「選股要注意本益比，好股票買貴了，後面要賺也不太容易。」，半導體最怕的是搶不到代工產能，而台積電的製程領先程度是不是有那麼大呢？首先，先進製程取決於關鍵設備，而關鍵設備大家都有，一旦 intel 要是放寬密度，超車台積電奪回龍頭的速度是很快的。

至於存股族又該如何選擇呢？ 股魚 表示，股市在高點時，存股族應用定期定額慢慢存，逢相對低點進場，不要期待最完美的絕對低點，而長抱的存股族，若有滿意的價差即可考慮出場。

▲專家建議想入手台積電或聯發科的股民從ETF下手。（圖／新聞節目中心）



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