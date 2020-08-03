國研院科政中心主任交接　建構科技政策研究智庫、跨領域知識社群

▲國研院院長吳光鐘（中）見證下，主任林博文（左）從主任莊裕澤（右）手中接過印信。（圖／國研院提供）

財經中心／台北報導

國家實驗研究院於3日舉行科技政策研究與資訊中心主任交接典禮，由台灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授林博文接任。林博文曾於2009年至2013年擔任過國研院科政中心主任，此次再度出任，並同時兼任國研院代理副院長。

國研院院長吳光鐘感謝前主任莊裕澤過去7年的努力付出，並期勉林博文能繼續帶領科政中心，以國家科技政策研究智庫的角色，積極參與科技部及相關部會重要科技政策的規劃，並建構跨領域知識社群互動平台。

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吳光鐘表示，國研院將借重其科技管理與創新創業研究的經驗，使科政中心成為具備堅實學術能力和實證研究特色的國際級科技政策智庫。

林博文為清華大學動力機械工程學系學士、台灣大學應用力學與國際企業雙碩士，美國壬色列理工學院企業管理以及決策科學與工程系統雙博士。

林博文於1999年返台進入元智大學企業管理學系任教，2001年轉至清華大學科技管理研究所，2017年再轉至台灣大學，曾任台灣大學國際產學聯盟辦公室主任、管理學院副院長、校務研究及社會責任辦公室主任。

林博文的研究專長為科技管理、高科技產業政策、財務科技與創業管理，曾獲得國際科技管理學會IAMOT全球TOP50卓越研究學者、中華民國管理科學學會呂鳳章先生紀念獎章、中華民國科技管理學會院士、科技部傑出研究獎，並曾培養清大學生新創團隊成立Trinalog創蘊股份有限公司、輔導清大教授創業成立5家以上公司，在台大更輔導超過30個創業團隊。

林博文表示，他與科政中心的研究團隊熟識，有長期互動默契，非常高興能有機會再次合作。上任後將致力於培養科政中心研究人員成為高階政策分析專家，整合資訊服務與學研界人才網絡，強化我國科技政策決策支援體系，以提供科技部專業幕僚服務及學研界研發所需之資料庫、前瞻科技產業發展趨勢、專利智財分析與研發成果商品化輔導，期能完善我國國家創新系統。