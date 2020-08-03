哈格比強撞梅雨鋒面！暴雨炸南韓　氣象廳預測失準遭諷「誤報廳」

▲暴雨猛炸南韓，京畿道安城水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

颱風哈格比（HAGUPIT）逼近台灣，中央氣象局3日針對北北基桃、苗中投、嘉義、南高屏等16縣市發佈豪大雨特報。在南韓，輕颱哈格比強撞梅雨鋒面，導致南韓中部降下豪雨，各地淹水，災情慘重，目前已經造成10人死亡、8人失蹤，然而南韓氣象廳先前並未預測到颱風碰上梅雨封面所帶來的強雨，預測失準，災情慘重，也因此引發民眾反彈，網友諷刺，根本就是氣象「誤報廳」。

綜合韓媒報導，南韓中央災難安全對策本部3日表示，這場豪雨已造成10人死亡、8人失蹤。其中有4人是因為在京畿道平澤市一間工廠內遭到土石活埋喪命。據悉，目前這場強降雨導已造成800人以上受到波及，忠清北道與京畿道為主要災區。

南韓氣象廳先前在預測颱風哈格比所帶來的雨勢時，僅表示在首爾、京畿道與江原嶺西地區會出現降雨，然而梅雨鋒面南下速度超過預期，導致哈格比與梅雨鋒面強碰，各地雨勢又急又大。

今年夏天開始，南韓經常出現集中性豪雨、突發性豪雨，但在預測上卻比往常更困難，《中央日報》分析，氣象廳的誤報比例增加有兩大原因，也就是溫暖化造成北極溫度上升，冷空氣下移，再來就是因為梅雨季變長，因而碰上了颱風。

哈格比近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風；瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風。哈格比暴風圈已進入東北部海面及北部海面並構成威脅，航行及作業船隻應嚴加戒備，預計颱風強度仍有增強趨勢。

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