EIP電梯購物好方便 大直明水悅社區讚電梯資訊平台

圖、文／亞太智慧樓宇發展協會提供



▲位於台北市中山區的「明水悅」社區設計就像美術館，公共空間擺放許多藝術品。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

「明水悅」社區副主委曾翊銘表示：「我們社區管委會是很用心在維護與經營這個社區，為居民打造了一個很溫馨的空間，無論是社區花園還是KTV室、健身房等等這些公設的使用率都很高，像EIP這樣的電子資訊平台我們也覺得不錯．就把它引進到我們社區作使用」。

「明水悅」的管委會致力於維護與打造整體社區的居住品質，以智慧住宅發展的趨勢為導向，大樓內三部電梯都有安裝電梯資訊平台（Elevator Information Platform,簡稱EIP），曾翊銘表示，「我們過往都是使用傳統佈告欄的方式，居民很容易會漏掉一些訊息的傳遞，裝設EIP後可以做即時的公告更新，除了減少紙張的浪費還可以配合一些動畫的形式呈現，比傳統佈告欄的效果更好」。

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「明水悅」位於台北市大直重劃區，鄰近捷運文湖線、美麗華商圈及基隆河沿岸的美堤河濱公園，綠地多、環境好，生活機能相當完善。曾翊銘指出，「我在大直住了二十幾年，在大直這邊也待過幾個社區，就地理環境來講，這邊算是大直的中心地帶，環境相當不錯。我們這個社區最具特色的就是進門8米1挑高的大廳，在整個管委會的維護之下，你會看到我們大廳的使用率很高，很多住戶都會在這個大廳交誼、看報紙、聽音樂」。



▲「明水悅」社區副主委曾翊銘表示，社區的花園在管委會細心的栽植下成為居民休憩的良好環境。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

曾翊銘表示，「大家現在幾乎都搭電梯很少會走樓梯，電梯就成了出門與回家必經之路，搭電梯也是一件蠻無聊的事情，但是最尷尬的情況是，如果跟一個不太熟的鄰居一起搭電梯會不知道要看哪裡，那EIP就提供了社區居民可以交流的作用，得以增加話題增進居民的關係」。



▲「明水悅」社區副主委曾翊銘指出，因為疫情的關係居民大部分時間都在家中，居民能夠透過EIP購買日用品、調理包等商品相當方便。。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

因為疫情的關係，社會大眾為避免增加群聚感染的風險會減少出門，大多時候都待在家中，曾翊銘說明，「EIP上面提供了一些日用品、方便包及調理包之類的商品資訊，我認為這是疫情期間對居民非常實用的功能，後來也都陸續有看到電器類的商品，也從商品資訊中得知廠商有一些試用的部分，我想這都蠻好的。」曾翊銘進一步指出，「當然以我的建議來講，我們這個商圈有許多不錯的餐廳，如果未來推出附近餐廳或消費場所的餐券或優惠券讓住戶去購買，我想可以更貼近在地社區的生活模式」。

分眾傳媒的社區EIP除了提供社區綠能無紙化的電子佈告欄供社區管委會免費使用，螢幕上的商業資訊也都有專屬於社區的獨家優惠，目前也越來越多已安裝EIP的社區周遭店家投入區域型廣告，讓EIP更顯「在地化」，達到住商雙贏的局面。









