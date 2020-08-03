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波士頓爆炸案主嫌死刑被推翻　川普批評：他比誰都該死！

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▲▼川普在推特上公開批評波士頓馬拉松爆炸案主嫌的判決。（圖／路透）

▲川普在推特上公開批評波士頓馬拉松爆炸案主嫌的判決。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國聯邦上訴法院7月29日宣布，撤銷2013年的波士頓馬拉松（Boston Marathon）爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）的死刑。川普3日在推特上抱怨，波士頓爆炸案是自911後最嚴重的恐怖攻擊，主嫌查納耶夫明明「比任何人都該死」，並稱這場訴訟會如此地曠日廢時也太荒謬。他也曾在與執法部門舉行的一場活動上公開譴責，稱查納耶夫是「動物」而不是人。

美國檢察官萊林（Andrew Lelling）宣稱，他正在審查這項判決的正當性，決定是否要求向最高法院提出上訴，以重新審理該判決。

查納耶夫的律師大衛·帕頓（David Patton）則表示，檢察官現在必須決定，「是對受害者和波士頓進行二次審判，還是透過允許無期徒刑的方式來結束這一切糟糕的悲劇。」

查納耶夫與他的哥哥塔莫蘭（Tamerlan）2013年在家中自製2枚壓力鍋炸彈，於馬拉松終點線前引爆，造成3人喪生和超過260人受傷。兩人被判刑後，就一直被關押於科羅拉多州（ Colorado）戒備森嚴、有「洛磯山脈的惡魔島」之稱的「最高警戒等級」監獄。

比爾與丹妮絲（Bill and Denise Richard）是爆炸案中最年輕死者理查（Martin Richard）的父母，曾在2015年要求美國司法部放棄追判查納耶夫死刑，認為那不過是延長他們的痛苦。

查納耶夫於審判中曾承認自己罪刑並道歉，「對於當時所奪走的生命、所造成的苦痛、所留下無可彌補的傷害，我很抱歉。我和我的哥哥在這場攻擊案中是有罪的。」

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