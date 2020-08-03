台積電灑120億在美設廠　外媒：台灣可能成為科技戰爭的爆發點

▲台積電,TSMC。（圖／台積電提供）



記者謝欣辰／綜合報導

在競爭對手英特爾製程量產卡關後，全球對台積電（TSM）的半導體越來越依賴。超微（AMD）包下台積電明（2021）年7奈米與5奈米產能，挹注台積電7奈米以下的產能利用率，一路滿載至明年。超微明年第2季投片量也將正式超越蘋果，躍居台積電第一大客戶。而台積電正試圖在美中關係緊張局勢裡，進行一項高調行動。

據《CNN》報導，世界上只有三家公司製造超先進芯片：台灣半導體製造公司（TSMC），位於美國加利福尼亞的英特爾（INTC）和韓國的三星（Samsung）。最先進的芯片需要專業化的製造技術，而且要保持最高水平的競爭代價非常昂貴。

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英特爾 （INTC）表示製造7奈米芯片的計劃已落後，並可能將其生產外包。台積電是這家美國公司最有可能尋求幫助的候選人；三星 （SSNLF）也正在生產7奈米芯片，但它製造業務相對於台積電而言很小。台積電現在作為全球領先的芯片供應商的地位，使它在關鍵時刻成為一家極其重要的公司。中美兩國在誰能更迅速地開發未來技術方面陷入了一場爭奪戰，兩國都與台積電建立了合作夥伴關係，向它們提供支持先進技術（如人工智能，5G和雲計算）所需的芯片。

《CNN》表示，台積電在今年宣布，準備在美國亞利桑那州建設一個價值120億美元的製造工廠，到2024年將能夠生產5奈米芯片。對此，川普政府樂見其成，他們希望在美國擁有製造更先進芯片的工廠，以確保用於軍事或民用的芯片供應鏈。但是台積電正在幫助美國增強其芯片製造能力，可能會使中國大陸不高興。台積電在大陸的製造工廠投資了數十億美元。如果北京對台積電和台灣進行報復，將使市場陷入動盪。