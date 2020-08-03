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影／哈格比雨彈炸全台　水利署示警：台北、新北一級淹水警戒

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▲哈格比颱風最新路徑。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲哈格比颱風最新路徑。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者林淑慧／台北報導

哈格比逼近台灣，雨彈炸全台！中央氣象局今（3）日針對北北基桃、苗中投、嘉義縣、南高屏等16縣市發佈豪大雨特報，經濟部水利署也緊盯水情，經濟部水利署今天午間針對台北市、新北市發佈一級淹水警戒，提醒周邊居民小心防汛。

依據水利署水情資訊，台北市士林區、中正區、北投區因降雨量已達警戒值，於今天中午發佈一級淹水警戒；新北市淡水區也列為一級淹水警戒，新北市則為二級淹水警戒。

請繼續往下閱讀...

中央氣象局表示，颱風哈格比預計仍有持續增強趨勢，目前暴風圈已經進入東北部及北部海面，今天上半天將為桃園以北帶來明顯雨勢，中南部則受到西南風影響，也有局部大雨。

根據中央氣象局觀測，颱風哈格比上午8時的中心位置在北緯24.8度，東經123.5度，即在宜蘭的東方約180公里海面上，以每小時21轉24公里速度向北北西進行。

哈格比近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風；瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風。哈格比暴風圈已進入東北部海面及北部海面並構成威脅，航行及作業船隻應嚴加戒備，預計颱風強度仍有增強趨勢。

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