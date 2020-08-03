疫情促成行動化新趨勢　手機需求下滑16%、平板卻逆勢成長18.6%

▲受到疫情影響，智慧型手機的需求大幅下滑，但平板電腦出貨量卻大增。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

根據以往的經驗，消費者對於智慧手機的需求遠大於平板電腦，不過這樣的趨勢卻因為今年的疫情而有所變化；根據調研機構IDC的報告顯示，全球平板電腦於2020年第二季的需求增長，相較於去年同期成長了18.6%，出貨量達到了3,860萬台。

而根據IDC的另外一份報告顯示，2020年第二季全球智慧型手機出貨量，相較於去年同期下滑了16%。IDC認為，隨著疫情限制了許多人的活動自由，消費者的娛樂、工作、學習等都紛紛轉向了平板電腦，也進而帶動了平板的需求量。

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另外，IDC也統計了2020年第二季各廠牌的平板出貨量。Apple在2020年第二季出貨了1,240萬台平板電腦，且隨著供貨漸漸穩定，帶動了蘋果平板的出貨量較去年同期成長了1.3%。且值得注意的是，10.2吋的iPad因為價格較親民，且又能支援外接鍵盤，因此仍是Apple最暢銷的平板產品。

三星的平板出貨表現則位居第二，出貨量較去年成長了42.5%，根據IDC報告顯示，三星平板在2020年第二季出貨達到700萬台。而華為平板在2020年第二季出貨了480萬台，較去年同期成長了43.5％。