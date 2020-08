自殺炸彈客「監獄門口」引爆！阿富汗百名囚犯狂逃　槍戰持續…至少13死

▲阿富汗監獄遭襲擊造成多人死傷。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

阿富汗東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)一座國家監獄3日遭到襲擊,一名自殺炸彈客在入口處引爆裝滿炸藥的汽車,隨後多名槍手襲擊了監獄保全。極端組織伊斯蘭國(ISIS)坦承犯案,槍戰還在持續,目前有13人死亡,數十人受傷,但死傷人數恐還會上升,也有100多名囚犯趁機逃獄。

根據《半島電視台》報導,賈拉拉巴德監獄在3日遭到攻擊,一名自殺炸彈客在入口處引爆裝滿炸藥的汽車後,多名槍手朝著保全人員開槍。阿富汗員警與特種安全部隊已抵達現場,和槍手爆發激烈槍戰,目前已知有13人死亡,20人受傷;內政部發言人Tariq Arian表示,但死傷人數恐還會上升。

《半島電視台》指出,武裝分子控制了監獄內幾座安全塔,100多名囚犯試圖越獄,大部分都被安全部隊阻止,但仍有數十人成功逃離。伊斯蘭國已宣稱對此次事件負責,塔利班也立即澄清,該組織沒有發動襲擊,因為3日是塔利班與阿富汗政府為慶祝穆斯林宰牲節休戰的最後一天。

阿富汗情報組織表示,在2日有一名伊斯蘭國的高級指揮官在賈拉拉巴德附近,遭到阿富汗特種部隊擊斃,不排除此次事件是為了報復。

