年薪破百萬看地點、行業　過來人曝「加薪1關鍵」：這樣機會才多





▲網友們認為，「台北物價高，房租又貴得要死」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者施怡妏／綜合報導

年薪百萬是許多社會新鮮人追求的，有人將一百萬元設為人生目標，因此也有人稱一百萬元是人生的第一桶金。有網友好奇提出，「年薪百萬是真的很普通，還是標準太高？」一名PO文網友表示，「看行業，看地點，而且要懂得跳槽，別傻傻得守著一家公司」。

原PO在PTT發文回應，年薪百萬要看行業、看地區，南北兩地有差別，「小時候住南部，聽長輩說月薪4萬就很好了」，研究所也念南部的學校，「畢業十幾年在高雄工作的學長，說他月薪5萬多」，當時他覺得5萬多元薪水是一般人的快2倍，已經算很好了。

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▲原PO認為，「在台北工作，年薪百萬不難。」（圖／記者徐斌慎攝）

直到畢業後當完兵，到台北工作後才發現，年薪百萬沒那麼難，「自己起薪3萬多，過1年加薪超過4萬，沒多久跳槽變5萬，大概4年就破百萬了」，並告訴大家「要懂得跳槽」，然而，台北是企業總部跟外商集中地，薪水自然不會太差，「高雄可能無法扭轉這種差異」。

但在南部工作也是有優勢的，雖然薪水少，但是房價比起北部便宜很多，「有一個朋友在左營買房，房貸一個月繳幾千元；另一個朋友的弟弟在台南買舊公寓，只花100多萬」，這個數目對於住在北部的人很難想像，「在大台北工作賺的錢，都給建商跟投資客了」。

網友看完後紛紛留言表示，「台北物價高，房租又貴得要死，薪水比南部高，生活品質也不會比較好」、「住過天龍國，不覺得素質特別高，比較現實跟愛攀比倒是真的」、「天龍國的房價貴到，連天龍國人二代都買不起」、「比起來，北部跳槽機會確實很多」、「跳槽確實是加薪最好的機會」。